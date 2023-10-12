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哈瑪斯「錄下殺兒過程」再傳給媽媽！　女星憶殘忍畫面崩潰

▲▼以色列女星拉德米（Mor Radmi）。（圖／翻攝自IG）

▲以色列女星拉德米（Mor Radmi）。（圖／翻攝自IG）

記者張方瑀／綜合報導

自巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）向以色列發動攻擊以來，以色列一名女星就積極幫助受害者家庭尋找失蹤的親人和募款，其中也不乏許多令人心碎的故事。她悲痛表示，哈瑪斯武裝分子甚至在綁架了一名男子和其女友後，竟用男子手機將殺害過程拍下來，並發送給她的母親。

根據《紐約郵報》報導，以色列南部邊境Tribe of Nova音樂節7日遭哈瑪斯武裝分子血洗，目前尋獲260具遺體，但還有許多人下落不明。以色列女星拉德米（Mor Radmi）自衝突發生以來，積極幫助受害者家庭尋找失蹤的親人和募款，過程中也有許多人和她分享許多令人心碎的故事。

拉德米9日在IG上傳一段影片，聲淚俱下地描述著她所聽到的悲劇，「事情發生以來，每天都有人發給我難以接受的資訊．但這個故事讓我徹底崩潰。」

拉德米說，有一名網友向她分享了自己好友所遇到的事，「我朋友的兒子在音樂節活動上失蹤，她今天收到了一段影片，是恐怖分子用她兒子的手機傳來的，恐怖分子用她兒子的手機拍下了殺害過程後，再透過手機傳給她。」

哈瑪斯武裝分子除了血洗以色列音樂節外，還闖入多個社區殺害、綁架以色列人，甚至連嬰兒都不放過，傳出40多名嬰兒遭哈瑪斯殺害，甚至斬首的殘忍事件。

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