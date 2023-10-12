她帶嬰躲27小時獲救！鏡頭前接到電話「老公死了」　當場崩潰痛哭

▲阿塔莉與韋納才剛迎接孩子出生。（圖／翻攝自Facebook）



記者張方瑀／綜合報導

以色列電影製作人阿塔莉（Shaylee Atary）在巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）闖入社區時，帶著出生僅一個月大的孩子躲進倉庫裡，但她的丈夫卻失蹤。阿塔莉獲救後接受外媒訪問，就在她講述丈夫可能遭到綁架時，卻接到來自以色列國防軍的電話，證實丈夫已不幸身亡，她當場崩潰痛哭，而整個過程也全被拍了下來。

As she was being interviewed by @SkyNews, Shaylee Atary got the worst possible news. Her husband, Yahav, was found dead.



Her cries of grief will pierce your heart pic.twitter.com/0lJh3Qq5j7 — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 10, 2023

阿塔莉接受英國《天空新聞》訪問時表示，哈瑪斯武裝分子7日闖入她和丈夫位於集體莊園（kibbutz）卡法阿札（Kfar Aza）的住家，當時她立刻抱著出生僅一個多月的孩子衝進儲藏室裡，再用一袋土蓋住自己與孩子，就這樣撐過沒水、沒食物的27小時才獲救。

▲▼阿塔莉與韋納皆是電影從業人員，兩人時常一起出席頒獎活動。（圖／翻攝自Facebook）



阿塔莉的丈夫韋納（Yahav Winner）是一名電影製片人，他才剛憑藉著作品《男孩》（The Boy）在今年的「特拉維夫國際學生電影節」（Tel Aviv International Students Film Festival）上獲得最佳攝影獎，夫妻二人時常連袂出席各大影展與頒獎典禮。

阿塔莉坐在沙發上向記者說，韋納自攻擊發生後下落不明，也許是躲在某處受傷了，也可能是被哈瑪斯綁架了。結果就在此時，阿塔莉發現自己的母親蹲坐在房門口講電話，且情緒看起來不太穩定，她立刻站起來喊著，「媽媽？媽媽怎麼了？」

這時其他親戚先將阿塔莉手中的女兒抱走，阿塔莉則直接起身走到母親身邊，而接過電話的她立刻雙手抱頭痛哭，跪坐在走廊地上。記者表示，阿塔莉剛從以色列國防軍打來的電話中得知，自己的丈夫已經死亡了，「她允許我們播放這段影片，讓每個人理解戰爭的恐怖。」

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