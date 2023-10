她帶嬰躲27小時獲救！鏡頭前接到電話「老公死了」　當場崩潰痛哭

▲阿塔莉與韋納才剛迎接孩子出生。(圖/翻攝自Facebook)



記者張方瑀/綜合報導

以色列電影製作人阿塔莉(Shaylee Atary)在巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)闖入社區時,帶著出生僅一個月大的孩子躲進倉庫裡,但她的丈夫卻失蹤。阿塔莉獲救後接受外媒訪問,就在她講述丈夫可能遭到綁架時,卻接到來自以色列國防軍的電話,證實丈夫已不幸身亡,她當場崩潰痛哭,而整個過程也全被拍了下來。

As she was being interviewed by @SkyNews, Shaylee Atary got the worst possible news. Her husband, Yahav, was found dead.



Her cries of grief will pierce your heart pic.twitter.com/0lJh3Qq5j7