日本人遊台「見1號誌」驚呼太可愛！　網友點名：這些也超特別

▲台灣道路設有「常有貓出沒，請減速慢行」標語。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

台灣是許多日本人選擇旅遊、讀書、工作甚至是定居的國家之一，就如同台灣人去日本旅遊一樣，因為能閱讀漢字，就能理解不少路邊的標語，就有一名在台的日本網友偶然於東北角看見一個特殊的交通號誌，讓他不禁拍下來分享到網路上，大讚「是我見過最可愛的路標！」

根據日本媒體《まいどなニュース》報導，旅居在台灣的日本網友dou4hua1日前到東北角旅遊時，意外發現一個特殊的交通號誌，立刻拍下來上傳到社群網站與人分享。只見紅色廂邊的三角形號誌上．畫著一隻Q版的黑色貓咪，下面文字寫著「常有貓出沒，請減速慢行」，讓許多看見的網友不禁大讚真的太可愛。

dou4hua1說，他之前有在台灣留學一年的經驗，現在也準備在台灣旅居半年，而這次意外看見的路標，也是他第一次見到，「真的是我見過最可愛的路標。」許多網友也透過漢字猜測中文字寫的注意事項，紛紛留言表示，「全世界最可愛的貓咪路標」。

除此之外，還有許多台日網友在底下留言，貼出自己看過的特殊動物交通號誌，包含台灣苗栗為了避免路殺的石虎路標、屏東的陸蟹標語。還有一名曾環島台灣過日本人說，自己曾看過當心猴子、蝙蝠、蝴蝶與牛的路標。