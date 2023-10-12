以色列成立「戰時內閣與緊急政府」　總理政敵也加入

▲民族團結黨領袖甘茨曾任國防部長，也曾與納坦雅胡競選總理。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

以色列11日宣布成立緊急聯合政府與戰時內閣，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的政敵、在野黨領袖甘茨（Benny Gantz）也加入，不分朝野、共同對抗巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」。

納坦雅胡與甘茨發表聯合聲明稱，在經歷數日協商後，雙方達成協議，讓甘茨領導的反對黨民族團結黨（National Unity Party）加入，共組緊急聯合政府。戰爭期間，國會不會提出任何與戰爭無關的法案或政府決議案。這也意味著，引發以色列史上最大規模示威的爭議司法改革，將被暫時擱置。

▲納坦雅胡聯手在野黨，共組緊急聯合政府與戰時內閣。（圖／達志影像／美聯社）



納坦雅胡表示，「以色列人民團結一致，現在領導層也是如此。我們把分歧擱置一旁，將為了以色列的人民與國家共同努力。我們將共同打擊哈瑪斯，我們國家的團結正在突破邊境。」

甘茨也表示，戰時內閣的組建「是給我們敵人的明確訊息」，「我們的朋友和家人被殘忍敵人殺害並挾持為人質。應該採取一切必要手段殲滅敵人。現在，只有一個陣營、一個群體，那就是以色列民族的陣營。」他也宣誓，「將會贏得決定性的勝利。」

與此同時，納坦雅胡的盟友，極右翼錫安主義黨（Religious Zionism）、猶太力量黨（Otzma Yehudit）仍留在緊急聯合政府內，讓另一名在野領袖、擁有未來黨黨魁拉皮德（Yair Lapid）拒絕加入。但聯合聲明指出，緊急聯合政府將為他保留席位。

▲以色列士兵。（圖／路透）



在曾任國防部長的甘茨要求下，以色列也成立小型戰爭管理內閣，負責指揮與哈瑪斯的戰爭，成員僅有納坦雅胡、現任國防部長格朗特（Yoav Gallant）與甘茨本人。前國防軍總參謀長艾森科特（Gadi Eisenkot）與戰略事務部長德爾默（Ron Dermer）則共同擔任戰時內閣觀察員。

7日晚間，以色列政府也成立「安全內閣」（security cabinet），如今將加入甘茨民族團結黨的5名成員，除了甘茨、艾森科特、新希望領袖黨黨魁薩爾（Gideon Sa'ar）等人，還有2名成員待定。