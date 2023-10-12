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英外相率先訪以表達支持遇空襲警報　譴責恐怖主義

▲▼ 英國外交大臣柯維立（James Cleverly）。（圖／路透）

▲英國外交大臣柯維立（James Cleverly）。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦11日專電

英國外交大臣柯維立今天訪問以色列，是新一波中東安全危機爆發後，首位走訪衝突熱點的外國外交首長。他見證戰火造成的破壞，還遭遇空襲警報、趕緊就近尋找掩護。

以色列政府在前身為推特（Twitter）的X平台發布影片，提到柯維立（James Cleverly）在訪問以色列南部城鎮歐發金（Ofakim）期間，示警「哈瑪斯」（Hamas）發射火箭的警報驟然大作，「這就是以色列人的日常」。

影片顯示柯維立加快腳步、但不慌不亂地就近進入建築物躲避。他事後轉貼影片並寫道，這樣的火箭威脅籠罩每一個以色列人，這就是為什麼英國要全力支持以色列。

巴勒斯坦伊斯蘭激進軍事組織「哈瑪斯」7日早上自受其控制的加薩走廊（Gaza Strip）對以色列發動突襲，引發以國政府8日正式宣戰，戰事迄今已造成雙方分別超過千人死亡，且戰火有擴大至周邊國家的跡象。

英國政府第一時間即表示支持以色列自我防衛的權利，將「竭盡所能」提供以方外交、安全及其他一切所需協助，並強調恐怖主義不會、也不應獲勝。

9日，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）與美、法、德、義領導人通話，5國領袖隨後在聯合發布的聲明中提到，各方皆認可巴勒斯坦人民的正當願望，並支持巴勒斯坦與以色列人民享有同等正義與自由，但各界萬不可錯誤認為哈瑪斯能代表巴勒斯坦人的心願；哈瑪斯給巴勒斯坦人帶來的除了血腥和恐怖，沒有其他。

柯維立今天訪問特拉維夫（Tel Aviv）、耶路撒冷（Jerusalem）等城市及以色列南部，並與以國總統赫佐格（Isaac Herzog）、外長柯恩（Eli Cohen）會晤。

英國外交部表示，柯維立與赫佐格討論進行中的雙邊安全、軍事和外交合作。柯恩隨柯維立走訪歐發金，聆聽當地居民、曾遭哈瑪斯劫持的倖存者講述過去幾天的經歷。

柯維立強調，他訪問以色列，以表達英國「堅定不移」的支持。

他說，事實很明確：哈瑪斯是恐怖主義分子，以色列有權自衛；該為近日一連串駭人攻擊行動負起責任的，只有哈瑪斯。

除了以色列，7日以來，柯維立已與巴勒斯坦自治政府、美國、德國、義大利、約旦、埃及、土耳其、阿拉伯聯合大公國、卡達、黎巴嫩、阿曼、沙烏地阿拉伯等國家以及歐盟的外交首長通話。英國外交部表示，在未來數週，柯維立將持續與各國領導層保持聯繫。

 
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