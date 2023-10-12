　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列坦承犯「4大關鍵錯誤」1200人慘死　哈瑪斯突襲初期殺瘋了

▲▼以色列、巴勒斯坦哈瑪斯衝突，以巴衝突。（圖／路透社）

▲「哈瑪斯入侵」至少1200死，以色列官員曝4大關鍵失誤。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列，造成以色列超過1200人死亡、數千人受傷。衝突爆發後，有4名以色列高官接受訪問時坦承，以色列情報部門與後勤部門犯下了4項嚴重錯誤，才導致哈瑪斯武裝份子的入侵行動「鋪平道路」，由於事件十分敏感，4名受訪官員均不願意具名。

根據美國《紐約時報》報導，以色列7日遭到最近50年以來最嚴重的防禦失誤，實力強大的軍隊在戰爭爆發的前幾小時毫無反擊能力，導致國境南部的城鎮村莊完全無法抵禦哈瑪斯的攻擊，以色列目前至少有1200人死於這次襲擊、150人遭到綁架。

衝突爆發後，有4名以色列官員接受訪問，根據他們事後反省評估，哈瑪斯最初可以如入無人之境一般瘋狂滲透破壞，主要是以色列情報部門與後勤部門犯下了4項嚴重錯誤，「我們花了數十億美元收集有關哈馬斯的情報，然後在一秒鐘之內，一切（局勢）就像骨牌一樣快速崩塌」。

▲▼巴勒斯坦激進組織綁架許多以色列人。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈瑪斯至少綁架了150名以色列軍人與平民。（圖／達志影像／美聯社）

一、情報部門未能監控哈瑪斯使用的關鍵通訊管道。

以色列官員表示，以色列情報人員在監聽哈瑪斯成員時，聽到哈瑪斯成員在對話中希望避免與以色列衝突。以色列情報部門目前正在調查，這些電話內容究竟是真的，還是故意編造的。

官員透露，哈瑪斯高層清楚哪一些通訊管道被以色列監控，因此他們故意透露「哈瑪斯沒有做任何戰爭準備」的消息。

二、以軍過度依賴邊境監視設備，這些設備很容易被攻擊關閉，使敵人能夠襲擊軍事基地並殺死睡夢中的士兵。

以色列官員表示，邊境指揮官太過相信，他們部屬遠程監視、地面遙控武器等設備，讓哈瑪斯難以進行大舉入侵，因此減少了邊境駐紮士兵的人數，然而遠端控制系統有一個漏洞，就是它也可能遭遠端破壞。

以色列官員說，哈瑪斯利用這一個弱點，攻擊前先派了無人機摧毀監視塔與訊號塔，失去訊號塔後讓監視系統完全失效，導致邊境駐守的士兵在哈瑪斯入侵時，根本沒有收到任何警報，甚至讓哈瑪斯武裝份子在未受到任何攔截下直接入侵4個軍事基地，殺死在睡夢中的士兵。

▲▼以色列、巴勒斯坦衝突，斯德羅特。（圖／達志影像／美聯社）

▲由於以色列軍隊指揮官都集中邊境一處基地，導致該基地淪陷後，其他軍隊無法互相聯繫或組織反擊。（圖／達志影像／美聯社）

三、以色列指揮官都集中邊境一處基地，然而該基地在最初就遭敵人佔領，導致其他軍隊無法互相聯繫或組織反擊。

以色列官員表示，駐守在加薩的軍隊軍官大多聚集在邊境一處基地，然而該基地在戰爭之初就被哈瑪斯鎖定攻破，導致大多數有指揮權的軍官被殺、受傷或淪為人質。

如此嚴峻的情況下，再加上無人機攻擊造成的通訊問題，進一步阻礙了以軍後續的反應速度，導致邊境守軍難以了解到襲擊的全部情況，後方趕到前線協助防禦的指揮官第一時間也難以組織反擊。

▲▼巴勒斯坦哈瑪斯武裝分子擄走以色列人。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列情報人員在戰爭前1周匯報威脅時，哈馬斯幾乎被完全忽略。（圖／達志影像／美聯社）

四、輕易相信哈瑪斯沒有戰鬥意願。

以色列官員感嘆，以色列國防安全負責人誤判了哈瑪斯的威脅等級，原因是哈瑪斯過去1年間均未參與與以色列的衝突，9月在卡達的斡旋下還同意結束一場在加薩邊境的動亂，讓人覺得哈馬斯似乎不願意衝突升級

以色列國家安全顧問查奇（Tzachi Hanegbi）在戰爭前1周接受媒體訪問時，還說哈瑪斯表現的非常克制，顯然知道進一步挑釁的後果。以色列情報人員前1周在匯報迫近威脅時，重點均在關注黎巴嫩方向的衝突，哈馬斯幾乎被完全忽略。

ET快訊
流感大爆發！今年秋冬恐「3種病毒」合併肆虐　醫示警：快打疫苗

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列坦承犯「4大關鍵錯誤」1200人慘死　哈瑪斯突襲初期殺瘋了

歐美共同譴責哈瑪斯「日本未發聲」！日媒揭背後原因

美防長宣布　將再給烏克蘭64億軍援！國會臨時撥款後首次援烏

以巴衝突曝南韓國防威脅　南韓防長：應盡快停止919軍事協議

國際火線／以色列血淚建國，釀成以巴血海深仇

前美駐聯合國大使曝「2021年早想訪台」　遭中國威脅在機場跑道被攔下

為募款挑戰！英37歲女「笑著將棉花糖塞入口」　下秒窒息倒地身亡

普丁沉默4天發聲了　批評美國「中東政策失敗」造成以巴衝突

哈瑪斯有這些國家撐腰！　崛起歷史、攻擊動機一文看懂

聲援哈瑪斯！韓國勞團攜穆斯林上街　抗議以色列「虐殺」加薩平民

孫可芳告白吳慷仁：我要追你♥　他狂拒絕..一來一往鬥嘴超可愛

挨餓女求買麵包跪謝3次！　男暖心幫買單「再塞100元」

李多慧嚐肉粥+紅糟肉「好吃到鼓掌」　路邊攤跟阿北抬槓..白天就喝醉XD

陸直播主賣假睫毛「粉絲狂刷禮遮臉」　特效全擋住..她崩潰：給我出去！

【Fred吃上癮】我也好奇我冰箱的食材還有什麼？#冰箱食材挑戰

滅火器求開道遭嗆「誰理你們」　台中警回應：誤解

不明空拍機闖國慶焰火空域　近60架被用反制器「狙擊」

前往台東部落找會走路的樹？　嚮導：走very good的路會滑倒

遭ToyZ爆「炸雞廢油倒水溝」　超哥拍片道歉：會誠心認錯

找林襄應援突被「手刀攻擊」　李多慧後仰閃避下秒笑開懷

以色列坦承犯「4大關鍵錯誤」1200人慘死　哈瑪斯突襲初期殺瘋了

歐美共同譴責哈瑪斯「日本未發聲」！日媒揭背後原因

美防長宣布　將再給烏克蘭64億軍援！國會臨時撥款後首次援烏

以巴衝突曝南韓國防威脅　南韓防長：應盡快停止919軍事協議

國際火線／以色列血淚建國，釀成以巴血海深仇

前美駐聯合國大使曝「2021年早想訪台」　遭中國威脅在機場跑道被攔下

為募款挑戰！英37歲女「笑著將棉花糖塞入口」　下秒窒息倒地身亡

普丁沉默4天發聲了　批評美國「中東政策失敗」造成以巴衝突

哈瑪斯有這些國家撐腰！　崛起歷史、攻擊動機一文看懂

聲援哈瑪斯！韓國勞團攜穆斯林上街　抗議以色列「虐殺」加薩平民

台中地下道「遭人縱火」　嫌犯逃亡一天一夜落網了

宜蘭爆驚悚衝突！舅為「家裡的事」猛砍外甥…血濺滿地急送醫

豪華露營俱樂部祭出台中ATTA旅展Fun肆價

超派炸雞推「道歉雞排80元」限400片　貼文整排假帳號狂刷2字被抓

以色列坦承犯「4大關鍵錯誤」1200人慘死　哈瑪斯突襲初期殺瘋了

Pixel 8 Pro開箱實測！軟硬體結合AI更好用　對決前代旗艦Pixel 7 Pro

歐美共同譴責哈瑪斯「日本未發聲」！日媒揭背後原因

歐盟將終止海運聯盟反壟斷豁免　謝志堅：業者面對變局

JINI「退出NMIXX 10個月」重新SOLO出道！被問為何離開JYP：很難回答

美防長宣布　將再給烏克蘭64億軍援！國會臨時撥款後首次援烏

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

國際熱門新聞

前美駐聯合國大使曝　訪台遭中國威脅

以色列坦承犯「4大關鍵錯誤」

睡夢中過世！104歲跳傘嬤剛打破世界紀錄

哈瑪斯有這些國撐腰　崛起歷史一文看懂

以色列血淚建國，釀成以巴血海深仇

控校園成哈瑪斯基地！以色列炸了加薩大學

南韓防長：應停止919軍事協議效力

日本未與歐美共同譴責哈瑪斯　日媒揭背後原因

監控曝光！哈瑪斯埋伏民車進以色列大屠殺

英女笑著將棉花糖塞入口　下秒窒息倒地死

男童被哈瑪斯抓走　擄人畫面曝光

國會臨時撥款後首次 　美宣布援烏

哈瑪斯在門外！小妹啜泣「媽咪救我」

她救人遭哈瑪斯射殺　最後通話爆槍聲

更多熱門

相關新聞

日本未與歐美共同譴責哈瑪斯　日媒揭背後原因

日本未與歐美共同譴責哈瑪斯　日媒揭背後原因

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯7日發動大規模攻擊，日本卻未與英美等盟國透過同份聲明譴責哈瑪斯。日媒分析，基於能源考量，日本希望採重視平衡的外交路線。

以色列血淚建國，釀成以巴血海深仇

以色列血淚建國，釀成以巴血海深仇

以巴衝突　普丁批美「中東政策失敗」

以巴衝突　普丁批美「中東政策失敗」

聲援哈瑪斯！韓勞團攜穆斯林「抗議以色列」

聲援哈瑪斯！韓勞團攜穆斯林「抗議以色列」

控校園成哈瑪斯基地！以色列炸了加薩大學

控校園成哈瑪斯基地！以色列炸了加薩大學

關鍵字：

以色列哈瑪斯加薩走廊巴勒斯坦

讀者迴響

熱門新聞

NanaQ國中就抽菸！「一天一包成癮」舊照對比超驚人

即／Toyz直播「下跪磕頭」湧入3.7萬人　超越超哥道歉觀看

布拉萬挑戰強颱！今防豪大雨　2波變天時間曝

Toyz說超派雞排「狗都不吃」超哥爆：鏡頭外一口接一口

白爛貓小夥伴麻糬過世　「麻糬爸」證實

布拉萬挑戰風王！最強核心超廣「等於台北到台南距離」

她「1壞習慣」血管90%↑堵死！　醫搖頭：隨時會猝死

流感大爆發！今年秋冬恐3種病毒合併肆虐

好消息？鴻海金雞「樺漢」明清晨宣布重訊

少年車手遭虐殺棄屍山區　詐團22煞被起訴

直接道歉！超哥最新影片曝暴走原因：有錯就認

羨慕死！最會賺錢「6對星座CP」

即／台南永康亡車禍！騎士被起重機輾斃

高雄民眾包圍派出所　原因曝光

光陽39800奇襲搞到對手陣腳大亂

更多

最夯影音

更多
孫可芳告白吳慷仁：我要追你♥　他狂拒絕..一來一往鬥嘴超可愛

孫可芳告白吳慷仁：我要追你♥　他狂拒絕..一來一往鬥嘴超可愛
挨餓女求買麵包跪謝3次！　男暖心幫買單「再塞100元」

挨餓女求買麵包跪謝3次！　男暖心幫買單「再塞100元」

李多慧嚐肉粥+紅糟肉「好吃到鼓掌」　路邊攤跟阿北抬槓..白天就喝醉XD

李多慧嚐肉粥+紅糟肉「好吃到鼓掌」　路邊攤跟阿北抬槓..白天就喝醉XD

陸直播主賣假睫毛「粉絲狂刷禮遮臉」　特效全擋住..她崩潰：給我出去！

陸直播主賣假睫毛「粉絲狂刷禮遮臉」　特效全擋住..她崩潰：給我出去！

【Fred吃上癮】我也好奇我冰箱的食材還有什麼？#冰箱食材挑戰

【Fred吃上癮】我也好奇我冰箱的食材還有什麼？#冰箱食材挑戰

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面