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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以巴衝突曝南韓國防威脅　南韓防長：應盡快停止919軍事協議

▲▼南韓總統尹錫悅12月27日在國務會議上發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

哈瑪斯突襲以色列震驚國際社會，反西方軸心國威脅升高帶來的挑戰也受到關注；南韓尹錫悅政府對北韓立場可能更為強硬，甫上任的南韓國防部長申源湜甚至提出盡快停止919軍事協議效力。

南韓總統尹錫悅7日剛批准任命的新任國防部長申源湜與媒體會面時，談到伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯」（Hamas）日前對以色列的突襲行動，表示「大韓民國正面臨的威脅比這嚴重更多」，並指出前任總統文在寅任內與北韓領導人金正恩簽署的919軍事協議對南韓軍方造成實質阻礙。

「919協議使（南韓）對北韓挑釁跡象的監視體系無法徹底實施」，申源湜指出，哈瑪斯這次突襲以色列造成嚴重死傷，證明了即使擁有軍事實力優勢，若未能事前掌握敵方的攻擊跡象，仍可能遭受致命打擊；表示為了徹底因應北韓攻擊，將盡快促進停止919軍事協議的效力。

這並非尹錫悅政府首次對919軍事協議提出不滿。尹錫悅今年初就曾因北韓派遣無人機入侵南韓領空，揚言若北韓再次採取進犯南韓領土的挑釁行動，會考慮停止919軍事協議。

919軍事協議是文在寅2018年與金正恩簽署平壤共同宣言時，由兩韓國防首長簽署關於軍事相關協議的附件。

這項軍事協議中訂定飛行禁區、野外機動訓練禁區、海上緩衝水域等內容，簽署當時就受到反對對北韓採取懷柔方式的保守派在野黨質疑可能影響國防偵察系統，但文在寅政府堅稱不會造成任何限制。申源湜對此表示，「當時的說法是錯的」。

對於是否要停止919軍事協議效力，南韓朝野今天也在國會外交統一委員會會議上展開激烈攻防，執政黨國民力量支持申源湜主張，指出北韓已將使用核武法制化，表達絕對不會放棄開發核武的決心，顯示這項軍事協議不只沒有讓北韓走向實質性的非核化，也將南韓安保態勢置於風險中

最大在野黨、促成平壤共同宣言簽署的共同民主黨則認為，這項協議是兩韓商議結果，若單方面先違反協議，反而給了北韓挑釁的理由。對此，國民力量反擊，「若軍事協議能阻止北韓挑釁，那當然得遵守」，但現在的狀況只有南韓受限。

在哈瑪斯成功突襲以色列後，不只南韓合同參謀本部提出北韓採取類似戰略的可能性，以色列針對短程飛彈的「鐵穹」（Iron Dome）飛彈防禦系統失靈，也讓南韓輿論開始質疑由狙殺鏈（Kill Chain）、韓國版飛彈防禦系統（KAMD）及可攻擊北韓指揮部的大規模打擊報復作戰計畫（KMPR）組成的「三重防禦體系」的實效性。

▲▼北韓12日上午在金正恩視察指揮下，試射新型固態燃料ICBM火星-18型。（圖／路透）

▲南韓執政黨國民力量指出，北韓已將使用核武法制化，表達絕對不會放棄開發核武的決心。（圖／路透）

南韓明知大學政治系教授申律接受中央社訪問時指出，從這次哈瑪斯突襲以色列的事件中可以看出，簽署協議並不一定能給予完全的保障，也讓同樣面臨武力威脅的南韓政府更加警戒，「現在提出要停止919軍事協議並不是要故意破壞協議，而是真的有國防需求」。

申律也分析，尹錫悅4日出席南韓在鄉軍人會（退役軍人協會）成立71週年紀念儀式的行動已展現他的安保觀，「過去從沒有總統出席」，但尹錫悅藉出席致詞主張「解除對北韓制裁、宣布戰爭結束、縮減對北韓偵察設備、停止韓美聯合演習才能換來和平的『假和平論』正在擴散」，立場明顯與文在寅政府完全相反。

尹錫悅政府的憂心不能說是杞人憂天，就在哈瑪斯突襲後第3天，北韓官媒勞動新聞報導這項消息，稱「國際社會認為這次衝突是以色列對巴勒斯坦無止盡的犯罪行為所導致，且認為能終結流血衝突的根本方式就是讓巴勒斯坦建設獨立國家」，野心昭然若揭。

這並不是北韓媒體或政府第一次公開支持巴勒斯坦，繼俄羅斯入侵烏克蘭後，以巴衝突再一次凸顯反西方軸心國、或者說「反美陣線」的合作愈發緊密，而國際社會卻拿他們一點辦法也沒有，想要大家回到談判桌上對話、而非「用力量講話」，看來越來越困難。

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