國際火線／以色列血淚建國，釀成以巴血海深仇

▲女星蓋兒加朵力挺以色列。（圖／翻攝自IG、路透社）

記者朱錦華／特稿

美國歷史小說家里昂尤里斯(Leon Uris)1958年出版過一本描述以色列在二戰後獨立建國的小說《出埃及記》(Exodus)，兩年後被拍成同名電影(保羅紐曼主演，港譯《戰國英雄》)。為該片譜寫電影主題曲的作曲家，是厄尼斯戈德(Ernst Gold)。後來，有人為這首曲子填上歌詞，以著名歌手安迪威廉斯(Andy Williams)演唱的版本最為流行。

歌詞的第一句劈頭就說：This land is mine,God gave this land to me.(這片土地是我的，神把它賜給了我）。話都說到這個份上了，旁人還有何置喙之餘地？

▲▼ 以色列士兵奮勇抗敵。（圖／路透）

猶太人自認是「天選之人」，自有其優越感。但是這個民族的命運，是極其坎坷悲慘的。公元135年，猶太人第三次反暴政起義失敗後，當時的羅馬帝國皇帝哈德良下令將全部猶太人驅逐離開巴勒斯坦。亡國離鄉以及接著而來長達一千八百多年的「民族大離散」(Diaspora)，更是他們的痛中之痛。

二戰後，由於有高達六百萬名猶太人慘遭納粹屠殺，曾在十九世紀末興盛的「猶太復國主義」，再度受到高度重視，並且獲得歐美不少人士的同情與支持。問題是，他們要求復國的地點：巴勒斯坦，當時已住滿了信仰伊斯蘭教的阿拉伯人！硬把一群不同信仰、語言和文化的猶太人塞進來(儘管血緣上雙方同屬閃族人)，這個地方怎能不亂？

第一次世界大戰結束，終結土耳其鄂圖曼帝國對阿拉伯世界的統治後，國際聯盟就一直將巴勒斯坦交給英國託管。二戰後，在「猶太復國主義」的激勵下，一批又一批的猶太人踏上返回巴勒斯坦之路，人數高達數百萬(因此里昂尤里斯將此舉比喻為《聖經‧舊約》裡的《出埃及記》大遷徙。

1947年，當時就有一艘載著4500名猶太人，名為《出埃及記》的貨船從法國馬賽出發，意圖強行在巴勒斯坦登岸。7月8日，該船遭到英國驅逐艦攔截，雙方發生衝突，釀成不少傷亡。該船折近馬賽時，又遭到法國政府拒絕，數千猶太人變成「海上人球」，仍不斷抗爭。此一事件經媒體報導後，震撼全球，也促使聯合國決意解決猶太人的復國問題。

▲巴勒斯坦哈瑪斯武裝分子擄走以色列人。（圖／達志影像／美聯社）

期間，重返巴勒斯坦的猶太人裡，有不少是激進派，他們的某些行動和手段在今日看來，跟恐怖主義沒兩樣。他們同樣搞破壞、攻擊英國軍營、跟不歡迎他們回來「搶地盤」的巴勒斯坦人開戰。由於衝突沒完沒了，1947年8月，聯合國終於通過「巴勒斯坦分治計畫」，將該地劃分為「猶太國」與「阿拉伯國」，前者佔據該地55%領土、巴勒斯坦人佔45%的領土。

1948年5月14日，英國託管巴勒斯坦的時代結束，猶太人宣佈建國，國名以色列。從這一天起，新一代的以、巴衝突悲劇，由此誕生。