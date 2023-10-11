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前美駐聯合國大使曝「2021年早想訪台」　遭中國威脅在機場跑道被攔下

▲▼川普欽點駐加大使克拉夫特（Kelly Craft），任聯合國大使。（圖／路透社）

▲前美駐聯合國大使證實，她2021年訪台前夕由於中國威脅與施壓，她的團隊在機場跑道被攔下。（圖／路透社）

文／中央社

美國前駐聯合國大使克拉夫特今天證實，她2021年原擬訪台卻遭中共施壓取消的細節。她表示，當時她的出訪團隊都已在機場跑道上，準備飛往台灣，卻被硬生生拉下來。

克拉夫特（Kelly Craft）今天下午在「2023玉山論壇」舉行場邊記者會，她不僅展示隨身攜帶的台灣黑熊玩偶，強調她的12個孫子都認識並熱愛這個象徵台灣的吉祥物，記者會結束後她也一一與每位記者握手，呼籲媒體發揮力量，向國際傳達台灣之聲。

克拉夫特並數度強調，以她個人觀點，她認為台灣就是一個主權獨立的國家，美國應該跟台灣建立邦交關係。

克拉夫特仍擔任美國駐聯合國大使時，曾規劃在2021年1月訪台，她今天受訪時回憶表示，當時她受到中國外交官「一對一」的會談施壓，直接要求她不要去台灣。

克拉夫特說明，訪問台灣是她當時作為外交官的決策，因為她想表達與台灣堅定站在一起，結果當她的團隊要正式啟程前往台灣時，他們在機場跑道被拉下來了（We were pulled off the runway.），原因是來自中共的威脅

克拉夫特指出，她不希望因中共威脅，阻礙她幫助台灣加入聯合國，她思考該怎樣表達自己的感受，最後決定將台灣黑熊玩偶別上自己的皮包，提著它走進聯合國大會會場，因為她希望讓中國與聯合國192個會員國都看到，台灣應該是聯合國的一分子，「這麼做不久後，我就遭到中國制裁，這對我來說是個榮譽勳章」。

克拉夫特表示，此次她是以一位美國公民的私人身分訪台，她很高興獲贈許多台灣黑熊玩偶，因為她的12個孫子都很喜歡這個玩偶，現在這些台灣黑熊可以取代泰迪熊，讓孫子們晚上抱著睡覺。

被問到如何支持台灣加入聯合國，克拉夫特說明，現在是很好的時機，因為10月28日將紀念聯大2758號決議文第52週年，她認為決議文絕不能作為排除台灣參與聯合國的基礎，檢視聯合國的17個永續發展目標，台灣在每個領域都可對全球做出貢獻。

克拉夫特2021年1月原已正式宣布訪台行程，美國國務院卻在最後一刻取消，當時新聞報導指稱，背後原因是中共威脅開戰。

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