前美駐聯合國大使曝「2021年早想訪台」　遭中國威脅在機場跑道被攔下

文/中央社

美國前駐聯合國大使克拉夫特今天證實,她2021年原擬訪台卻遭中共施壓取消的細節。她表示,當時她的出訪團隊都已在機場跑道上,準備飛往台灣,卻被硬生生拉下來。

克拉夫特(Kelly Craft)今天下午在「2023玉山論壇」舉行場邊記者會,她不僅展示隨身攜帶的台灣黑熊玩偶,強調她的12個孫子都認識並熱愛這個象徵台灣的吉祥物,記者會結束後她也一一與每位記者握手,呼籲媒體發揮力量,向國際傳達台灣之聲。

克拉夫特並數度強調,以她個人觀點,她認為台灣就是一個主權獨立的國家,美國應該跟台灣建立邦交關係。

克拉夫特仍擔任美國駐聯合國大使時,曾規劃在2021年1月訪台,她今天受訪時回憶表示,當時她受到中國外交官「一對一」的會談施壓,直接要求她不要去台灣。

克拉夫特說明,訪問台灣是她當時作為外交官的決策,因為她想表達與台灣堅定站在一起,結果當她的團隊要正式啟程前往台灣時,他們在機場跑道被拉下來了(We were pulled off the runway.),原因是來自中共的威脅。

克拉夫特指出,她不希望因中共威脅,阻礙她幫助台灣加入聯合國,她思考該怎樣表達自己的感受,最後決定將台灣黑熊玩偶別上自己的皮包,提著它走進聯合國大會會場,因為她希望讓中國與聯合國192個會員國都看到,台灣應該是聯合國的一分子,「這麼做不久後,我就遭到中國制裁,這對我來說是個榮譽勳章」。

