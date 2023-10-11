控校園成哈瑪斯軍事基地！以色列炸了加薩大學　濃煙吞沒建築畫面曝

▲以色列軍方炸了加薩伊斯蘭大學。（組圖／翻攝自維基百科、X）

記者葉睿涵／編譯

巴勒斯坦哈瑪斯（Hamas）對以色列展開的血腥襲擊如今已進入第4日。作為報復，以色列國防軍（IDF）11日襲擊了加薩的伊斯蘭大學（Islamic University of Gaza）。

據天空新聞報導，以色列證實，由於哈馬斯將加薩伊斯蘭大學「用作軍事情報人員的訓練營」，因此軍方11日已派出戰機對該校展開空襲。IDF指出，加薩伊斯蘭大學是哈瑪斯「重要的行動與軍事基地」，該校還被用來開發和生產武器，以及展開資金籌募會議的地點，「這所大學與哈瑪斯高層有著密切聯繫」。

Hamas transformed an institute of knowledge into an institute of destruction.



A short while ago, the IDF struck an important Hamas operational, political and military center in Gaza—the Islamic University.



Hamas transformed a university into a training camp for weapons… pic.twitter.com/pWKxR8Dhmd — Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023

從IDF在推特放出的空拍照可見，以色列連續對加薩伊斯蘭大學發動了好幾次襲擊，砲彈一發接一發地炸開，讓這座大學在一陣火光中被滾滾黑煙吞沒，在短短10秒後就再也見不到大學原本的輪廓。

事實上，以色列在過去20年一直在通緝的哈瑪斯軍事領袖戴夫（Mohammed Deif），就是加薩伊斯蘭大學的畢業生。這名幕後首腦自2002年開始領導哈瑪斯分支卡薩姆旅後，就一直操盤哈瑪斯軍事行動，還多次策劃殺害以色列士兵與平民，但以色列過去發動了5次暗殺都一直無法將他殺死。