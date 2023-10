控校園成哈瑪斯軍事基地！以色列炸了加薩大學　濃煙吞沒建築畫面曝

▲以色列軍方炸了加薩伊斯蘭大學。(組圖/翻攝自維基百科、X)

記者葉睿涵/編譯

巴勒斯坦哈瑪斯(Hamas)對以色列展開的血腥襲擊如今已進入第4日。作為報復,以色列國防軍(IDF)11日襲擊了加薩的伊斯蘭大學(Islamic University of Gaza)。

據天空新聞報導,以色列證實,由於哈馬斯將加薩伊斯蘭大學「用作軍事情報人員的訓練營」,因此軍方11日已派出戰機對該校展開空襲。IDF指出,加薩伊斯蘭大學是哈瑪斯「重要的行動與軍事基地」,該校還被用來開發和生產武器,以及展開資金籌募會議的地點,「這所大學與哈瑪斯高層有著密切聯繫」。

Hamas transformed an institute of knowledge into an institute of destruction.



A short while ago, the IDF struck an important Hamas operational, political and military center in Gaza—the Islamic University.



Hamas transformed a university into a training camp for weapons… pic.twitter.com/pWKxR8Dhmd