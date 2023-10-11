普丁沉默4天發聲了　批評美國「中東政策失敗」造成以巴衝突

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯總統普丁10日表示，以色列與巴勒斯坦爆發衝突，正表明了華府中東政策的失敗，因為追求親以色列政策，違背巴勒斯坦的利益。這是以巴衝突邁入第4天時，他針對衝突所發表第一份公開聲明。

普丁會見伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）時，發表上述言論。他說，「我認為很多人會同意我的看法，這是美國中東政策失敗的一個明顯案例。」

普丁指控，華府試圖以壟斷方式管理衝突，「卻不幸地，漠不關心尋求雙方都可接受的妥協方案」，一方面推動美方想法，另一方施壓以巴，「但每一次都沒有考慮巴勒斯坦人民的根本利益。」不過，他沒有提及俄國在中東和平進程中扮演的角色。

▲這場衝突已造成至少1200名以色列人死亡及950名巴勒斯坦人身亡。（圖／達志影像／美聯社）



克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）警告，這場衝突可能蔓延到其他地區。儘管進展有限，莫斯科正在連繫交戰雙方，參與各種形式的外交努力，「不論如何，我們打算繼續努力，在提供協助方面發揮作用，以尋求解決方案。」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與伊朗外交部長會談話時，呼籲以巴雙方迅速停火。此前一天，他說若要在以色列實現和平，「最可靠」方法就是建立巴勒斯坦國。

《路透社》寫道，以巴衝突爆發後，克里姆林宮一直試圖表現中立，分別強調與雙方的關係。莫斯科據稱在烏克蘭戰場上使用伊朗製無人機，與哈瑪斯在內的巴勒斯坦人也保持長期關係，哈瑪斯3月甚至派了代表團前往莫斯科。與此同時，佩斯科夫也說，俄羅斯與以色列有「很多共通點」，例如許多以色列人曾是俄羅斯公民。