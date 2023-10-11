聲援哈瑪斯！韓國勞團攜穆斯林上街　抗議以色列「虐殺」加薩平民

▲南韓首爾11日出現「聲援哈瑪斯」的集會遊行，參加者不乏東方女性臉孔的韓國人。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯上周發射5000枚火箭彈、針對以色列發動血腥突襲，包括俘虜與殺害參加音樂節的年輕人，屠殺以色列南部城鎮，使以色列超過1200人死亡，以軍全面封鎖加薩走廊、集結大軍準備血洗復仇。豈料，南韓首爾市中心卻出現聲援哈瑪斯組織的集會，參加者抨擊以軍的報復行動。

根據《韓聯社》、《首爾新聞》、《Money Today》等韓媒報導，位於首爾特別市中區的Finance Center大樓前今日（11）下午出現聲援哈瑪斯組織的抗議集會，主辦單位為南韓當地勞權團體「勞動者連帶」和南韓國內的伊斯蘭團體「韓國伊斯蘭」（Kore de Islam），主辦單位估算參與者約為200人，韓國人占50人、來自巴勒斯坦和埃及等阿拉伯裔外國人則占150人。

▲▼巴勒斯坦、埃及等伊斯蘭教族群11日現身南韓首爾，抗議以色列軍的「恐怖組織般」的暴行。（圖／達志影像／美聯社，下同）

目前以色列軍針對加薩走廊實施全面封鎖，正在集結36萬後備役軍人和戰車，準備進入加薩走廊進行血洗報復。為此，滯留在南韓國內的阿拉伯與伊斯蘭族裔等社群集結首爾街頭，抗議以軍「虐殺平民」的暴行。

巴勒斯坦人阿米爾（Amer）表示，「以色列正在虐殺無辜的人，施暴的對象不分男女老幼，甚至從空襲加薩走廊的第一天起，就不惜動用所有方法和資源封鎖水電和燃料供應，企圖滅掉所有的巴勒斯坦人。當地不僅糧食嚴重缺乏，就連醫療資源也相當缺乏，加薩地區什麼都沒有剩下。」

阿米爾在場上發言時，數次想要撥打電話給加薩地區的親友，雖然聽到電話另一端親友的聲音，但通話卻是斷斷續續，最後甚至聽到以色列軍空襲的陣陣砲聲。

另一名參加集會的巴勒斯坦人沙立哈（Saleh）表示，「不太能和加薩地區的家人們成功取得聯繫，這讓我非常擔憂，通訊斷斷續續的。」

至於埃及人阿布都拉（Abdullah）則表示，「目前加薩走廊正在發生和烏克蘭戰爭一樣的事情，如今西方媒體在哪裡？他們不敢發聲的原因，是不是因為他們從未將（巴勒斯坦人）當作人看待？過去加薩走廊的封鎖長達20年，即便聯合國數度發表聲明要求解除封鎖，但因為以色列是中東地區唯一的民主國家，因此持續無視聯合國決議。」

參加集會者手舉各種寫著韓文、英文的標語，痛罵「以色列是恐怖組織」。他們認為哈瑪斯突襲、虐殺以色列的行動，是巴勒斯坦人對抗蠻橫以色列人的「正當義舉」，呼籲以色列軍停止對加薩走廊發動空襲。

▼首爾出現支持哈瑪斯組織的集會，一名韓國男性朗讀聲明，聲稱一切恐怖源自於以色列當局的惡行。

這群人在召開完記者會後，沿著首爾清溪川繞到以色列駐南韓大使館附近，他們原先計畫遊行至大使館前的道路表達抗議，但警方從前一天起便以噪音、妨礙出入為由強化戒備，禁止伊斯蘭相關團體經過大使館。

過程中甚至出現言語衝突。一名南韓男性向參加集會者開嗆，「與其這樣，不如你們就滾回加薩走廊吧」；兩名外籍女性則喊道，「解放以色列」（Free Israel）。

示威群眾喊口號長達30分鐘，原先他們計畫將抗議書信傳達給以色列駐韓大使館，但最後因為警方強化戒備而失算，最後他們朗讀完抗議書信後便就地解散。