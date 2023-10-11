遭控「洩密」關押中國3年！澳洲記者成蕾獲釋　路透：中澳關係大突破

▲澳洲證實，被中國關押了3年的澳洲記者成蕾目前已被釋放。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）11日證實，被中國指控洩露國家機密，而遭逮捕關押了3年的澳洲華裔記者成蕾（Cheng Lei），已在當天獲釋並返回墨爾本。路透社指出，成蕾被釋放象徵了中澳兩國關係的突破。

綜合外媒報導，艾班尼斯11日在記者會上指出，成蕾在中國「完成法律程序」後已獲釋，而她目前已返回墨爾本與2名孩子和親友團聚；「政府為此努力了很久，成蕾的回歸不僅受到家人朋友的熱烈歡迎，所有澳洲公民也一樣深感歡欣」。

現年48歲的成蕾原籍中國湖南。她在小時候隨家人移民到澳洲後成為澳洲公民，並於2012年返回中國，成為中國環球電視網的財經記者。2020年8月，中國當局指控成蕾洩露國家機密，並於2022年3月一次閉門審判中將她定罪。

成蕾今年8月在獄中向澳洲官員談及她正處於極度惡劣的環境中，「我想念太陽，也已經3年沒見過一棵樹了。我的牢房有一個窗口，陽光偶爾會灑進來，但我一年只能站在那裡10個小時。更最重要的是，我想念我的孩子們」。

報導稱，成蕾的家屬至今仍不清楚她究竟犯了什麼罪，而澳洲長期以來也致力於遊說中國政府釋放成蕾。成蕾被關押一事也造成了兩國之間的摩擦，澳洲多次對她的關押表示擔憂，並敦促中國遵循正義和人道待遇的基本標準。

艾班尼斯也透露，他計劃在今年稍晚的時間訪問中國，成為澳洲近50年來首位訪中的總理。目前媒體還不清楚中方釋放成蕾是否與艾巴尼斯的出訪有關，但分析人士告訴路透社，成蕾被釋放象徵了中澳兩國關係的突破，「這表明了澳洲不再因北京反對的言論和政策措施而受到中國的懲罰」。