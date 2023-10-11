監控畫面曝！哈瑪斯埋伏民車潛入以色列　大屠殺奪百命過程全錄下

▲哈瑪斯7日潛入以色列展開大屠殺全過程曝光。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

巴勒斯坦哈瑪斯（Hamas）7日武裝血腥突襲以色列，至今造成數千人死傷。距離加薩只有4公里的以色列定居點貝埃里（Be'eri），最近也流出襲擊當日的監控畫面，還原哈瑪斯為了潛入以色列，殘忍屠殺貝埃里平民與俘虜人質的完整過程。

Exclusive footage from the attack in Kibbutz Be'eri, where over 100 Israelis tragically lost their lives.



In this video, you can witness the chilling moments when Hamas terrorists approached the main gate of the kibbutz. After their initial attempt to breach the gate failed,… pic.twitter.com/dlvGnh2YGb — Sacha Roytman (@SachaRoytman) October 10, 2023

綜合CNN等外媒報導，哈瑪斯武裝分子7日突破以色列邊境半小時後，便騎車來到貝埃里，嘗試闖入這個定居點。然而，他們被困在了一扇大門外，於是幾人便耐心地在門邊埋伏，等待民車經過。

不久後，一輛準備進入貝埃里的藍色轎車駛近，哈馬斯武裝分子迅速發動襲擊，射殺轎車內所有乘客，並在大門打開後進入貝埃里。他們在當地展開了恐怖的大屠殺，導致貝埃里100多名平民死亡。

隨後，這幾名喪心病狂的哈瑪斯成員再次回到原地，將遺體從藍色轎車中拉出後，偷走汽車持續朝北方前進。《華爾街日報》也指出，以色列國防軍發言人稱，這些槍手在當地扣押了數十名以色列人質長達7小時，另外還有人看到哈瑪斯成員闖入平民家中將他們作為戰俘帶走。