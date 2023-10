監控畫面曝！哈瑪斯埋伏民車潛入以色列　大屠殺奪百命過程全錄下

▲哈瑪斯7日潛入以色列展開大屠殺全過程曝光。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

巴勒斯坦哈瑪斯(Hamas)7日武裝血腥突襲以色列,至今造成數千人死傷。距離加薩只有4公里的以色列定居點貝埃里(Be'eri),最近也流出襲擊當日的監控畫面,還原哈瑪斯為了潛入以色列,殘忍屠殺貝埃里平民與俘虜人質的完整過程。

Exclusive footage from the attack in Kibbutz Be'eri, where over 100 Israelis tragically lost their lives.



In this video, you can witness the chilling moments when Hamas terrorists approached the main gate of the kibbutz. After their initial attempt to breach the gate failed,… pic.twitter.com/dlvGnh2YGb