路邊駝背奶奶是公司總裁！　女子好心護送發現她「坐擁豪宅」

▲駝著背、步履蹣跚的奶奶，竟坐擁1棟豪宅，驚呆一眾網友。（圖／TikTok＠kikida29）

圖文／CTWANT

泰國1名女子與友人近日在路上遇到1名駝著背的奶奶，奶奶牽著1輛破舊的腳踏車走在路上，兩人擔心奶奶行動不便，於是提議要護送她回家。到了奶奶家時，兩人發現映入眼簾的竟是1棟又大又漂亮的房子，奶奶這時也透露自己其實是1間公司的總裁，宛如偶像劇的情節，就這樣在現實生活中真實上演。

泰國黎逸府1名女子7日時在TikTok上傳1則影片，影片中原PO與友人在路上遇到1位奶奶，只見這位奶奶駝著背、步履蹣跚的牽著1輛破舊的腳踏車，嘴角還有嚼食檳榔的痕跡。

原PO與友人擔心奶奶行動不便，於是提議要護送她回家。兩人就這樣跟著奶奶走著，沒想到快到家時，在路的盡頭，竟矗立著1棟又高又大的豪宅，兩人驚訝的問道「這是誰的房子？」奶奶這才轉過頭簡短答道「這是我的家」。原來這位奶奶來頭不小，是1間公司的總裁，宛如偶像劇的情節竟在眼前上演，讓原PO及友人都驚呆了，影片一發出也引起網友熱議。

這名奶奶的孫子也現身影片下方留言區表示「這是我的祖母，她喜歡每天騎腳踏車。」其他網友也紛紛留言，有人形容這名奶奶正在進行「社會實驗」，更有人表示「也許我們該反過來尋求奶奶的幫助。」

延伸閱讀

▸ 炎亞綸想改名轉運…命理師見「這2個」喊母湯：小心賠錢又進去蹲 建議這名最好

▸ 塑膠瓶「這物質」恐致癌 研究證實更與自閉症、過動症有關

▸ 破世界紀錄了！男釣起114公斤「怪物級」巨鯉 要4人才勉強抬起