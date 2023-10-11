生日氣球奪命！美7歲女童慶生後戳爆　竟遭蒙臉倒地身亡

▲田納西州7歲女童被自己的生日氣球奪走性命。（圖／翻攝自Facebook／Channa Kelly）



記者吳美依／綜合報導

美國田納西州發生悲劇事件，一名7歲女童舉辦慶生派對後，動手戳破生日氣球，卻被巨大的「數字7」氣球殘骸蒙住臉部，陳屍客廳。母親查娜（Channa Kelly）悲痛欲絕，發文警告氣球可能暗藏的危險。

紐約郵報等外媒報導，查娜為了慶祝女兒7歲生日，於9月24日舉辦盛大派對。1周後的10月1日，她陪著孩子把所有「乳膠氣球」戳破，在女兒詢問能否戳破數字7「鋁箔氣球」時，也馬上答應下來，但並未親自在旁監督，而是走進臥室，隨後還小睡一陣子，「沒有意識到這種氣球有著任何風險」。

查娜醒來後發現，女兒竟然趴在客廳地板上，而那一顆34英寸（約86公分）數字7氣球已經破掉，纏繞其頭部。她立刻發現事態不對勁，呼叫911後實施心肺復甦術（CPR），直到醫護抵達接手，卻仍無法挽回女兒的性命。

▲女童母親只注意到乳膠氣球，卻未意識到鋁箔氣球也有風險。（示意圖／CFP）



目前尚不清楚，女童究竟是死於窒息，或者氦氣中毒。查娜表示，法醫正在進行相驗，警方也在調查中，但還要等待4到6個月，才能知道初步結果，「我歇斯底里地哭泣，並且處於徹底的震驚之中，不敢相信剛才發生的事情。我的女兒、唯一的孩子真的走了。那奪走我寶貝的東西，就是她的生日氣球。這真的很難以理解。」

查娜希望分享自己的故事，讓大家注意到各材質氣球都有風險，「10月1日星期天，我的整個世界都崩潰了，只因為我沒有注意到這幾種類氣球的風險…我希望且祈禱，（分享我的故事）能夠防止和拯救其他孩子的性命。我不希望任何人經歷失去孩子帶來的痛苦。」

根據美國消費品安全委員會（USCPSC）數據，氣球是兒童產品導致窒息死亡的第一大成因。