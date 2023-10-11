逃不了！埃及關閉邊境「防堵加薩難民進入」　以軍狂轟炸過境口岸

▲10日，從埃及進入加薩走廊的拉法邊境點附近，可以看到準備載運人道救援物資的卡車。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯針對以色列發動突襲，導致以色列超過1200人死亡。為此，以色列決定集結30多萬大軍包圍加薩走廊，同時阻斷水電等能源和食物供應。如今隨著以軍包圍報復空襲，埃及當局決定無限期關閉和加薩走廊接壤的過境點；而面臨以軍針對過境點的空襲，巴勒斯坦難民無法逃離，形同遭到完全封鎖。

加薩走廊占地面積僅365平方公里，然而卻擁有230多萬的稠密人口，這些數量龐大的巴勒斯坦人被地中海和以色列包圍，自從哈瑪斯發射火箭彈突襲以色列後，以色列針對加薩走廊實施全面封鎖，不僅阻斷糧食、水電、瓦斯等能源供應，甚至集結戰車和30多萬後備役，隨時準備發動地面攻擊，血洗加薩走廊。

根據《新阿拉伯人報》、《路透社》，兩名埃及安全當局消息人士透露，以色列軍對加薩走廊的襲擊引發埃及方面恐慌，導致巴勒斯坦飛地主要過境點被阻斷，因此埃及正在採取行動，阻止大規模巴勒斯坦難民從加薩走廊逃往西奈半島，包括關閉拉法（Rafah）和塔巴（Taba）兩個重要關口。

▼哈瑪斯突襲以色列，以軍針對加薩走廊實施報復空襲，拉法巴勒斯坦居民正在檢查被摧毀的建築物。（圖／路透）

▲以色列軍空襲加薩走廊報復，拉法當地一名巴勒斯坦男孩身亡，男子抱著屍體舉行喪禮。（圖／路透）

其中一名不願透露姓名的高級官員表示，「過境點將被無限期關閉，因為自從以色列軍轟炸加薩走廊，進而對過境點的埃及一側造成影響後，局勢變得相當危險。」

拉法過境點從9日起無限期關閉，該過境點為加薩走廊巴勒斯坦人往返外界的主要關口；而位於紅海阿卡巴灣北部的塔巴則是供以色列旅客前往西奈半島南部的度假勝地。

《天空新聞》指出，以色列國防軍國際媒體發言人赫克特（Richard Hecht）中校曾建議加薩走廊的巴勒斯坦人逃往埃及避難，然而之後以色列卻開始針對加薩走廊和埃及接壤的拉法地區進行空襲，以軍轟炸加薩走廊南部拉法過境點的影片也在網路上瘋傳。

▼埃及方面鏡頭拍攝，以色列軍針對拉法過境點進行轟炸。

加薩走廊哈馬斯內政部表示，9、10日以軍的轟炸擊中拉法過境點巴勒斯坦側的大門。也因此，埃及方面決定關閉過境點，阻止巴勒斯坦人撤退到西奈半島北部主要城市阿里什。

另一名埃及安全當局消息人士則透露，「與加薩走廊、以色列接壤的邊境地區已宣布進入高度警戒狀態，確保巴勒斯坦人不會試圖滲透到埃及。」

報導分析，一場人道主義危機預計隨時會爆發，這恐將為埃及帶來損失，此前埃及已經飽受經濟動盪的摧殘，無法接納更多從加薩走廊逃來的難民。