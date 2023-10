倫敦機場深夜惡火！火舌吞沒停車場「燃燒倒塌」　所有航班暫停

▲英國盧頓機場爆發大火,導致機場部分停車場坍塌,航班被暫停飛行。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

英國倫敦盧頓機場(Luton Airport)在當地10日夜間爆發大火,導致機場部分停車場坍塌,所有航班被暫停飛行,更有5人因吸入過多濃煙被送院治療。

綜合外媒報導,機場證實,這場大火是由2號航廈停車場的一輛汽車起火所引發,而火災地點則位於停車大樓的頂層。

雖然相關汽車起火的原因目前尚不清楚,但盧頓機場為了確保機場乘客與工作人員的安全,已宣布暫停當地11日下午3時前的所有航班起降。

從網上流出的現場畫面可見,這場大火吞沒了數十輛轎車,火舌也不斷從頂層竄出,導致部分停車場坍塌。

These exclusive pictures from Luton Airport Carpark Fire #LutonAirport I’ll be live on @BBCBreakfast reporting on the latest from 6am. pic.twitter.com/XMk4waZijF

美聯社指出,有4名消防隊員與一名航空公司高層因被火災濃煙嗆傷,而被送至附近醫院治療,另有一人在現場接受了簡單治療。

Looks like the whole car park has just fallen down through the flames!#LutonAirport #luton #Airport #fire #flights #suspended pic.twitter.com/fods2ygv9T