倫敦機場深夜惡火！火舌吞沒停車場「燃燒倒塌」　所有航班暫停

▲英國盧頓機場爆發大火，導致機場部分停車場坍塌，航班被暫停飛行。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

英國倫敦盧頓機場（Luton Airport）在當地10日夜間爆發大火，導致機場部分停車場坍塌，所有航班被暫停飛行，更有5人因吸入過多濃煙被送院治療。

綜合外媒報導，機場證實，這場大火是由2號航廈停車場的一輛汽車起火所引發，而火災地點則位於停車大樓的頂層。

Update at 07:10 pic.twitter.com/WXCrmUcLih — London Luton Airport (@LDNLutonAirport) October 11, 2023

雖然相關汽車起火的原因目前尚不清楚，但盧頓機場為了確保機場乘客與工作人員的安全，已宣布暫停當地11日下午3時前的所有航班起降。

從網上流出的現場畫面可見，這場大火吞沒了數十輛轎車，火舌也不斷從頂層竄出，導致部分停車場坍塌。

These exclusive pictures from Luton Airport Carpark Fire #LutonAirport I’ll be live on @BBCBreakfast reporting on the latest from 6am. pic.twitter.com/XMk4waZijF — Greg McKenzie (@GregMcTweets) October 11, 2023



美聯社指出，有4名消防隊員與一名航空公司高層因被火災濃煙嗆傷，而被送至附近醫院治療，另有一人在現場接受了簡單治療。