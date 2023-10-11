水電食物網路全斷！加薩13歲少女無處逃　全面圍困慘況曝光

▲哈瑪斯政治局官員穆瑪（Zakaria Abu Maamar）遭以軍空襲身亡。圖為他的女兒。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列針對巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」的入侵行動展開報復性反擊之後，加薩地區連日受到轟炸，水電、燃料、糧食供應中斷，遭以國全面圍困。當地一名13歲女童更說，儘管鄰居親友告知她和家人要趕緊離開，但他們一家人最終還是選擇留下來，「因為我們沒有安全的地方可去」。

CNN報導，加薩13歲女童娜汀（Nadine Abdul Latif）的父親7日出門前往以色列工作之後，就再也沒有回家，那一日就是哈瑪斯突襲以色列的第一天，家人在那之後便聯繫不上他。

「我們已經沒有水了」，娜汀透露，水已在9日被切斷，且幾乎沒有電和網路可用，也無法離家去買食物，因為外面已經變得越來越危險，每當聽到飛機靠近的聲音，只能躲在桌下。

▲加薩地區10日遭空襲之後的景象。（圖／達志影像／美聯社）

加薩北部蘇達尼亞（Al Sudaniya）的29歲居民塔立克（Tariq Al Hillu）稱，他的社區8日上午遇襲，情況變得一片混亂，且事前完全沒有收到任何警告，「我的家人尖叫衝出房子，我們每個人都往不同的方向逃跑」，鄰居被壓在瓦礫堆下。

加薩地區是世界上人口最密集的地區之一，約有200萬人生活在這片面積約360平方公里的土地，然而當地超過半數居民生活在貧窮線之下，三餐不繼。依據加薩當局11日的最新說法，加薩電力供應將於數小時內完全停擺。

▲哈瑪斯10日從加薩南部拉法朝以色列發射多枚火箭彈。（圖／達志影像／美聯社）

在這次衝突爆發之前，以色列就已經針對加薩實施海陸空封鎖，只開放2個出入點讓貿易貨物、救援物資等出入，但在以色列國防部長9日宣布全面圍困之後，這兩個地方已關閉。原本部分貨物、食物及燃料靠著與往來埃及的「拉法（Rafah）」出入點送進加薩，但巴勒斯坦當局表示，拉法也成為空襲目標。

針對全面圍困加薩，人權觀察組織批評以色列是集體懲罰和戰爭罪，把飢餓當作戰爭武器。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）則是警告，加薩的人道危機早在這次衝突之前就非常嚴峻，如今只會進一步急遽惡化。