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哈瑪斯有這些國家撐腰！　崛起歷史、攻擊動機一文看懂

▲▼以色列、哈瑪斯、巴勒斯坦、以巴戰爭、巴以戰爭、以巴衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈瑪斯7日對以色列展開前所未有的突襲，震驚國際社會。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

自2007年起統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日對以色列展開前所未有的突襲，導致上千人死亡，還有150名平民被擄為人質。整起事件震驚國際，也引發人們對該組織的好奇，以下綜合《美聯社》、美國公共電視台（PBS）對哈瑪斯的資訊彙整。

哈瑪斯如何崛起？
哈瑪斯是阿拉伯文「伊斯蘭抵抗運動」（Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah）的縮寫，早期為穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）在巴勒斯坦的分支，於1987年在巴勒斯坦第一次起義（First Palestinian Intifada）中脫穎而出，組織宗旨是消滅以色列，並在現今包含以色列、約旦河西岸和加薩走廊的土地建立一個伊斯蘭國家。

哈瑪斯在1993至2006年間發起多次的自殺式炸彈襲擊，主要針對以色列的平民聚集區及軍事基地。與近年來手段逐漸溫和的巴勒斯坦解放組織（PLO，簡稱巴解）不同，他們主張只有「拿起石頭、刀子、彈弓」才能將以色列趕出巴勒斯坦，極端想法受到許多激進分子青睞，並在2006年巴勒斯坦議會選舉中成為多數黨，隔年從巴解最大派系法塔赫（Fatah）手中奪下加薩走廊的控制權。自此巴勒斯坦地區分為兩大政權，約旦河西岸由巴解統治；加薩走廊則由哈瑪斯掌控。

美國國務院於1997年將哈瑪斯列為恐怖組織，歐盟（EU）等西方國家也比照辦理。

▲▼巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈瑪斯現任領導人哈尼亞。（圖／達志影像／美聯社）

哈瑪斯歷任領袖有誰？
哈瑪斯的創辦人兼精神領袖是雅新（Sheikh Ahmed Yassin），一名下半身癱瘓以輪椅代步的男子。雅新家鄉在幼時就被以色列用推土機夷為平地，之後隨家人逃到加薩，成為巴勒斯坦難民，成年後逐漸在加薩地區出人頭地，1987年成立哈瑪斯，2004年遭以色列暗殺身亡。

哈瑪斯目前有2名領導人，分別為辛瓦（Yahya Sinwar）及哈尼亞（Ismail Haniyeh），兩人上任後積極與伊朗、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）等同樣支持消滅以色列的盟友結盟，時不時還會收到部分阿拉伯國家像是土耳其、卡達的資助，幫助該組織培訓士兵、買武器，埃及則供哈瑪斯透過與加薩連結的地下隧道走私武器。與此同時，以色列軍方證實，辛瓦已於8日遭襲擊死亡，另一名領袖哈尼亞則在流亡中。

▼哈瑪斯領袖辛瓦8日被襲擊身亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）死亡。（圖／達志影像／美聯社）

哈瑪斯的訴求是什麼？
加薩多年來一直活在以色列的陰影下，包括設立隔離牆、檢查哨，限制人員和貨物的通行、在庭審時差別對待以色列與巴勒斯坦人，及對加薩實施能源封鎖，這些與種族隔離相差無幾的舉措將巴勒斯坦人當作次等公民對待，心生不滿卻又無可奈何。

哈瑪斯為何選在此時動手？
以色列近年來陸續與多個阿拉伯國家簽訂和平協議，卻從未在巴勒斯坦的衝突中妥協，且美國這幾年持續在以色列和沙烏地阿拉伯兩國間斡旋，試圖推動以沙關係正常化，並藉以色列之力，利用沙烏地阿拉伯來抗衡伊朗。這讓背後由伊朗撐腰的哈瑪斯倍感威脅，因此本次突襲似乎也在提醒阿拉伯國家與以色列保持距離，

哈瑪斯領導人表示，此次發動突襲原因有四，一是以色列鎮壓約旦河西岸武裝分子，二是以色列不斷擴張屯墾區，此舉被國際社會認為是違法的行為，三是以色列監獄中關押數千名巴勒斯坦囚犯，最後是以色列對加薩走廊的持續封鎖。

▼加薩地區遭以色列空襲後的情況。（圖／路透）

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