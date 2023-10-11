3觀光客「沖繩洞穴探險」失蹤！2人已救出　41歲男仍下落不明

▲3人至「與那國島」洞穴探險後失聯，現已救出1男1女。（圖／擷取自Google Maps）

圖文／CTWANT

距離台灣本島最近的日本沖繩列島「與那國島」昨（10）日傳出有觀光客失蹤，3人進入洞穴探險後便徹底失去聯繫。而當地警方於今（11）早公布，表示在經過警消搜查過後，其中1男1女已被救出，仍有1男下落不明。

根據日媒《共同社》、《東京新聞》的報導，失蹤的3人分別是28歲的男性導遊，及1對來自名古屋的夫婦，他們於10日上午10時30分左右進入洞窟探險，而一般來說只要2.5小時就能返程，但預定時間已到卻還未見蹤影，據說3人是徒步進行。

當日的下午5時左右，東京旅遊公司ActPro趕緊向警消求助，稱這3人一直沒有按時回來，並因為洞穴內水位上升而無法進入。警消獲報後立即動員搜救，但由於日落後視線不佳，只好在傍晚6時20分左右暫停行動，待隔日上午再繼續。

報導指出，目前已經救出了導遊和52歲女性遊客，兩人均未受傷，警消也還在努力尋找女子41歲的丈夫。另外，這趟洞窟探險之旅，是Act Pro於2022年11月開展的旅遊事業，會由取得導遊資格證的人進行導覽，而洞穴內地形複雜，常需要泡在水中，甚至偶爾得趴著前進，且手機還會失去訊號。

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