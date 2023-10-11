躲防空洞遭哈瑪斯炸斷手臂　23歲男傳「最後訊息」給爸媽慘成人質





▲生還者透露，失蹤的美國男子遭到哈瑪斯綁架。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

以色列7日遭激進組織哈瑪斯發動攻擊，雙方死亡人數已超過2,000多人，其中位於加薩邊境的音樂祭死亡人數超過260多人。來自美國加州的23歲男子赫許(Hersh Goldberg-Polin)家長對外透露，兒子當天參加活動遭到哈瑪斯綁架，手臂在攻擊中被炸斷。

23歲男子赫許的母親戈柏(Rachel Goldberg)10日向美國媒體表示，兒子7日參加當地戶外音樂祭活動時，哈瑪斯恐怖分子突然闖入，並且朝在場民眾瘋狂開槍，兒子後來與朋友一起逃到一處防空洞中躲藏，然而哈瑪斯成員仍然不放過他們，不斷朝防空洞內丟擲炸彈與開槍。

戈柏表示，他們當時曾收到兒子傳來的簡訊，上面只寫著「我愛你們」、「對不起」，後來便再也沒有對方訊息，讓他們非常擔心。曾和兒子一起躲藏在防空洞的生還者後來告訴他們，「兒子和他的好友在防空洞內，一直試圖把丟進防空洞中的炸彈丟回去，即使被炸到了手，只能克難幫自己止血」。

後來哈瑪斯闖入防空洞中，把躲藏在內的民眾全數帶走，生還者當時因為裝死才逃過一劫。戈柏接受媒體採訪時表示，「我們只希望兒子能夠平安回家」，並且向美國總統拜登喊話，希望當局能夠確保被扣為人質的美國公民都能被釋放，並且獲得照顧。當地媒體指出，目前已有14名美國人被證實在音樂祭中不幸身亡。