巴黎蟲害恐擴及倫敦！床蝨攻陷地鐵「爬乘客褲管」　200萬人嚇瘋

▲法國巴黎床蝨大量繁衍，某清潔公司技術人員正針對一棟公寓進行防蟲處理作業。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

法國首都巴黎有「花都」之稱，然而大約2周前卻慘遭「床蝨」（bedbug，臭蟲）攻陷，電影院、Airbnb、地鐵、甚至戴高樂機場皆能發現其蹤跡。然而，這股恐懼氛圍似乎已經瀰漫著對岸的英國倫敦，倫敦地鐵乘客發現床蝨居然爬上褲管，該段影片吸引超過將近200萬人點閱，外界擔憂床蝨在倫敦大量繁衍。

根據《泰晤士報》、《衛報》等多家外媒報導，英國倫敦地鐵維多利亞線車廂座位一名乘客發現，他的褲管上竟然爬著一隻棕色的蟲子，雖然蟲子的外表看起來無害，但卻引發當地人的恐懼，他將影片上傳至社交媒體TikTok後，3天內吸引190萬名網友觀看、60多萬人按讚，由於床蝨已經對殺蟲劑產生抗藥性，導致英國民眾人心惶惶。

網友在影片內標註倫敦交通局，使得影片在網路上瘋傳，民眾擔憂床蝨可能藉由橫跨英吉利海峽的高鐵列車「歐洲之星」、或是從飛機透過旅客攜帶的行李或隨身衣物從巴黎抵達倫敦，由於雌性成蟲醫生可以產下200至500顆卵，繁衍速度之快加上驚人抗藥性，使倫敦面臨蟲害威脅。

網友們表示，「比起新冠病毒，我更害怕床蝨，儘管新冠肺炎可能害我喪命」、「你還敢坐著啊？我寧願整天站著，也不願坐在地鐵座位上」、「至少你還找得到床蝨」、「為什麼每個人都表現得好像沒有見過一樣？在倫敦床蝨們早已無處不在」、「這是做糟糕的噩夢，你很難擺脫牠們」、「有人能拿火焰噴射器嗎？」

不過該支影片內的蟲體究竟是否為床蝨，就連英國布里斯托爾大學生物科學院教授霍爾（Richard Hall）等專家也不敢斷定，因為影片內蟲體的體型不夠扁，在外觀上和床蝨不太類似，且床蝨多半在夜間出沒。

▲巴黎即將於明年舉辦奧運，然而床蝨正在都市內大量繁衍，床蝨常在床墊等縫隙棲息。（圖／路透）

倫敦市長薩迪克汗（Sadiq Khan）向市民們掛保證，表示倫敦交通局擁有最好的制度，每晚都會針對地鐵車輛進行清潔，而市府也會向巴黎請教防治床蝨的經驗，「我們目前判定，倫敦不會發生這種問題，但交通局不會因此感到自滿。」

報導指出，床蝨可以隱藏在縫隙當中，通常是臥室家具、踢腳板、床墊、地毯、衣物、袋子等，儘管床蝨不會傳播疾病，但當叮咬時會在人類身體留下鋸齒狀的紅、紫色痕跡，導致某些人發癢，而其糞便也可能引發過敏現象。

倫敦衛生與熱帶醫學院教授洛根（James Logan）表示，床蝨已經對人類的殺蟲劑產生抗藥性，因此在全球不斷繁衍，人類的旅行有助於床蝨傳播，因此建議人們在飯店住宿時應將行李放在地板上、拉起拉鍊，或將衣物掛在衣櫃；在結束旅程後，應在戶外整理行李，將衣服裝入袋中，然後放進冰箱，或是以高溫水清洗。