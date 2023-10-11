一票男女被騙到秘魯逼打勒索電話　大馬總警長誓言揪出招募人

記者詹雅婷／綜合報導

秘魯警方破獲台灣犯罪集團，以賭場工作機會為餌吸引受害者上鉤，接著拘禁他們逼打詐騙電話勒索，受害者包括43名馬來西亞人及1名台灣人，一天只能吃一餐。馬來西亞全國總警長丹斯里拉沙魯丁表示，警方誓言要揪出招募人以及其他受害者，現已展開調查。

▲當地警方9日公布嫌犯逮捕畫面。（圖／翻攝自X／PoliciaPeru，下同）

星洲網報導，這是首次有馬來西亞籍人被騙到秘魯從事不法活動，這起案件總計救出44人，除了1名台灣人之外，其餘獲救的44名馬來西亞人為26名女子、17名男子，年齡最大36歲。目前已知43名馬來西亞人皆透過合法途徑前往秘魯。

這群受害者先被帶到荷蘭首都阿姆斯特丹，接著才在9月29日抵達秘魯，一到當地，台灣犯罪集團「紅龍」（Red Dragon）成員就沒收護照，切斷他們與親屬之間的聯繫。

被害人居住環境擁擠，一天只吃一餐。詐騙集團威脅逼迫被害人佯裝成警察或司法人員，向馬來西亞及台灣公司打詐騙電話，勒索金錢，直到兩名成功脫逃的女子報案後，警方7日首都利馬郊區展開逮捕與救人行動，逮捕6名台灣人及2名秘魯人，調查人員拘禁被害人的房屋內搜出1萬多美元、數十支手機與金融卡。

馬來西亞駐秘魯大使館已探訪獲救者，確認所有人狀況良好，會在完成調查程序後返回馬來西亞。

總警長丹斯里拉沙魯丁在記者會上表示，警方已透過各種媒介宣導教育民眾，但打工騙局仍不斷發生，民眾出國打工之前必須深思，以免受困海外被強迫從事不法活動。