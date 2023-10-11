為了以色列！神祕男爆買250張機票　出錢讓預備役返國參戰

▲圖為以色列航空（El Al）飛機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約甘迺迪國際機場9日出現一名神祕男子，站在以色列航空（El Al）售票櫃台附近，悄悄地為接受以色列國防軍徵召但返國陷入困境的人買機票。依據以航一名機組人員的說法，這名男子總計購買250張前往以色列的機票。

綜合紐約郵報等報導，許多僑居海外的以色列人得知巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯」（Hamas）突襲以色列之後，陸續有人收拾行囊動身返國抗戰。就在周一，這名男子來到機場櫃台，替出示以色列國防軍徵召通知的人買機票。

在發現這些預備役軍人得到幫助之後，以色列航空聯繫紐約甘迺迪國際機場（JFK airport）的員工了解情況。以航發言人芮莫妮（Ofri Rimoni）表示，有一名男子來為預備役軍人的軍事裝備支付運費，後來還有另外一名持有多張信用卡男子出現，為許多需要前往以色列的預備役人員購買機票。

自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日攻擊以色列以來，大多數主要航空公司取消飛往以色列的航班，但以色列航空增加航班，要把預備役人員送回以色列。

以航也透露，公司並未提供免費航班給以色列預備役人員，但正努力以能夠負擔得起的價格，讓想保家衛國的人返國。發言人表示，從美國飛回以色列的預備役士兵搭機費用為900美元（約新台幣2.8萬元），從泰國曼谷起飛的航班費用為650美元（約新台幣2萬元），從歐洲起飛且飛行時數低於4小時的航班費用為300美元（約新台幣9600元）。

▼圖為以色列士兵。（示意圖／路透）