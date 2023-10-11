全身佈滿彈孔！婦遇哈瑪斯「被當靶子掃射」　以軍兒見遺體爆哭

Betzalel Talijah, an Israeli soldier attempting to bring his 63-year-old mother to safety as the attack broke out, found her body in the street of her kibbutz during the Hamas attack.



She was “full of bullets from head to toe." pic.twitter.com/Qo5XM5zRi9 — Abby D. Phillip (@abbydphillip) October 11, 2023

記者葉睿涵／編譯

以色列士兵塔利亞（Betzalel Talijah）在哈瑪斯發動突襲當天，回到他63歲老母親居住的集體農莊（Kibbutz）探視，不料他抵達當地時，卻發現母親早已在戰爭中死亡，遺體更是佈滿了彈孔，顯然死前曾被當靶子一樣瘋狂射擊。

據CNN報導，塔利亞描述，他找到母親的遺體時，母親正獨自一人躺在街上，全身都佈滿了彈孔，「她從頭到腳都被打中，旁邊還散落著她為附近孩子們準備的零食袋。她希望可以將這些零食分給其他小孩，來幫助孩子們緩解對襲擊的恐懼」。

▲以巴衝突至今已造成數千人死傷。（圖／達志影像／美聯社）

塔利亞含淚指出，「我媽是個非常善良的人，她做了很多善事。但媽媽當天顯然沒能及時趕到一個安全的地方，就在街上遇到了哈瑪斯，然後從頭到腳地被射了一遍。」塔利亞也痛斥哈瑪斯將此次襲擊當成一場遊戲，「他們似乎只是來殺戮和破壞而已」。

哈瑪斯對以色列發動的這場突襲堪稱是當地50年來最嚴重的一次傷亡事件。以色列承認，目前襲擊已奪走了1200條以色列人的性命，另有2700多人受傷。哈瑪斯也承認，以色列對加薩發動的空襲已造成704死、逾4000傷。