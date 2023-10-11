全身佈滿彈孔！婦遇哈瑪斯「被當靶子掃射」　以軍兒見遺體爆哭

Betzalel Talijah, an Israeli soldier attempting to bring his 63-year-old mother to safety as the attack broke out, found her body in the street of her kibbutz during the Hamas attack.— Abby D. Phillip (@abbydphillip) October 11, 2023
She was “full of bullets from head to toe." pic.twitter.com/Qo5XM5zRi9
記者葉睿涵／編譯
以色列士兵塔利亞（Betzalel Talijah）在哈瑪斯發動突襲當天，回到他63歲老母親居住的集體農莊（Kibbutz）探視，不料他抵達當地時，卻發現母親早已在戰爭中死亡，遺體更是佈滿了彈孔，顯然死前曾被當靶子一樣瘋狂射擊。
據CNN報導，塔利亞描述，他找到母親的遺體時，母親正獨自一人躺在街上，全身都佈滿了彈孔，「她從頭到腳都被打中，旁邊還散落著她為附近孩子們準備的零食袋。她希望可以將這些零食分給其他小孩，來幫助孩子們緩解對襲擊的恐懼」。
▲以巴衝突至今已造成數千人死傷。（圖／達志影像／美聯社）
塔利亞含淚指出，「我媽是個非常善良的人，她做了很多善事。但媽媽當天顯然沒能及時趕到一個安全的地方，就在街上遇到了哈瑪斯，然後從頭到腳地被射了一遍。」塔利亞也痛斥哈瑪斯將此次襲擊當成一場遊戲，「他們似乎只是來殺戮和破壞而已」。
哈瑪斯對以色列發動的這場突襲堪稱是當地50年來最嚴重的一次傷亡事件。以色列承認，目前襲擊已奪走了1200條以色列人的性命，另有2700多人受傷。哈瑪斯也承認，以色列對加薩發動的空襲已造成704死、逾4000傷。
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