泰坦號深海內爆殘骸打撈　發現疑似「人體遺骸」送驗

▲鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」剩餘殘骸已全數打撈上岸。（圖／美國海岸防衛隊）



實習記者任庭儀／編譯

鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」（Titan）6月18日失聯，研判於深海發生內爆，5人全數罹難。美國海岸防衛隊10日表示，潛艇剩餘的殘骸已全數打撈上岸，發現疑似人體遺骸。

根據BBC報導，海洋調查委員會（MBI）指出，海洋安全工程師4日從北大西洋打撈出泰坦號剩餘殘骸，尋獲更多疑似人體遺骸，目前所有證據已成功轉移美國港口，將交由美國醫療專業人員進行分析。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）與加拿大運輸安全委員會（TSBC）皆參與了這次打撈行動，MBI正與和各方國際調查機構協調，安排泰坦號後續的聯合證據審查，釐清之後法醫的相驗步驟。在所有證據分析及證人訪談結束後，將舉行公開聽證會。

▲泰坦號採用非常規的碳纖維複合材料和細長艙室設計，恐怕是導致承受更大水壓而失事的主因。（圖／路透）

「泰坦號」是海洋之門（OceanGate）研發的測試性潛水器，不料6月出行發生內爆意外，導致5名乘客喪命。調查顯示，海洋之門執行長拉許（Stockton Rush）無視專家警告，堅持採用碳纖維複合材料打造潛艇外殼，不幸釀成這場悲劇。碳纖維相對於鈦或鋼來說更為便宜，雖然材質非常堅固，但並非深海潛水的常規材料且實驗資料不足。

這起悲劇的罹難者包括執行長拉許、前海軍潛水員納若萊（Paul-Henry Nargeolet）、巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）父子檔及英國億萬富翁哈定（Hamish Harding）。