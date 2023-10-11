新戰線？敘利亞朝以色列發射迫擊砲　以軍開火反制

▲圖為以色列士兵。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列10日軍方表示，以軍朝敘利亞發射大砲及迫擊砲，回擊反制此前針對北部戈蘭高地的遇襲。依據敘利亞南部一名消息人士的說法，巴勒斯坦派系朝以色列境內發射3枚火箭彈。

綜合衛報、路透等報導，戈蘭高地位在以色列與敘利亞交界，但自1967年以來就被以色列占領控制，就在以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯爆發致命衝突的第4天，依據以色列軍方的說法，敘利亞朝戈蘭高地發射多枚迫擊砲彈，砲彈落在境內空曠地區，以國士兵展開砲擊反制，鎖定敘利亞境內目標開火。

針對這起事件，以色列軍方聲明並未提供更多細節，目前沒有傳出人員死傷通報。依據敘利亞人權觀察組織取得的消息，這些砲彈是由「與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）合作的巴勒斯坦派系」所發射的。

這是以色列與哈瑪斯交戰以來，以色列和敘利亞之間首度交火，如今加上以色列也和黎巴嫩真主黨爆發衝突，外界越來越擔心這場戰事將出現另一條戰線。

自從哈瑪斯7日對以色列發動突襲攻擊以來，激烈交戰造成以色列超過1200人死亡、加薩則有900多人喪命。聯合國人道事務協調廳（OCHA）10日發布最新數據，加薩地帶超過26萬人被迫逃離家園，預計數字仍會持續攀升。