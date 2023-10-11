音樂祭被「6名哈瑪斯」包圍掃射　英女狂踩油門撞破路障勇救4遊客

▲女成功突破哈瑪斯包圍，營救4人逃跑。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

以色列7日遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯攻擊，一名參加當地音樂音樂祭最後成功倖存下來的英國女子表示，當時她開車想要逃離現場，遭到哈瑪斯成員瘋狂開槍掃射，但是她完全沒有回頭，最後成功營救另外4名遊客和她一起離開。

來自英國的29歲女子諾亞(Noa Beer)，2016年開始搬到以色列特拉維夫市居住，7日參加加薩邊境舉辦的音樂祭時，哈瑪斯成員突然襲擊音樂祭並且對年輕人進行攻擊。

擔任音樂經紀人的諾亞，正在與朋友享受音樂祭活動時，目睹多名哈瑪斯成員使用降落傘從天而降，從她所拍攝的手機影片中可看到，當她與朋友瘋狂逃跑時，背景中還可以聽到很多槍聲。

諾亞表示，「當我發現四周都是槍手時，我以為我死定了，當下真的很無助，也很生氣」，後來她英勇跑去開車，車上載著認識的1名國外DJ與3名中槍陌生人，即使被哈瑪斯6名成員瘋狂開槍，她仍一路加速狂衝，最後成功衝破路障，狂開40分鐘的車才終於抵達醫院獲救。

諾亞事後發現當天同行的朋友中有3人死亡，1名朋友出現在哈瑪斯拍攝的影片中，證實遭到哈瑪斯綁架，目前下落不明，而她離開醫院的返家途中，發現道路兩旁全是屍體，許多開車逃亡的司機在街上遭到射殺。