正妹參加音樂祭遇哈瑪斯大屠殺　「沾血假死」藏屍體下3小時獲救

▲女子參加音樂祭遇哈瑪斯攻擊。（圖／翻攝自Instagram／may_hayat）

記者李振慧／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日突襲以色列，造成至少900多名以色列人死亡，150人被綁架失蹤，當天在音樂祭現場的30歲女子哈亞特(May Hayat)也遭到哈瑪斯攻擊，後來她將自己塗滿鮮血，躲藏在屍體下長達3小時成功獲救。

哈瑪斯發動攻擊當天，人當時在加薩附近村莊雷伊姆(Re'im)參加音樂祭的哈亞特表示，她原本和女友在音樂祭上玩得十分開心，音樂突然停止後，發現有恐怖分子闖入正在屠殺平民百姓。

哈亞特表示，「音樂突然停止了下來，我們正在等待一切回歸秩序時，收到朋友傳簡訊告訴我，她和所有開車想要回家的人都被開槍」，她與女友逃到警衛室尋求庇護，所有民眾哭著抱在一起，大家都非常害怕，後來聽到槍聲愈來愈近，警衛便要大家趕緊離開，逃到其他地方躲避。

哈亞特記得自己當時拚了命狂跑，途中卻與女友失散，後來她與一名一起逃亡的民眾躲在沙坑中裝死，但仍被哈瑪斯成員發現，身上財物和手機全被搶走後遭到哈瑪斯成員俘虜，目睹許多人被射殺後她抓到機會再次逃跑，躲在派對舞台下，把其他死者的血抹在身上，裝死長達3個小時最後獲救。

哈亞特表示，「那3個小時對我來說就像永遠一樣長，中間有許多恐怖分子經過我身旁，到處開槍、放火，我只能躲在3具屍體中間，不知道自己會遭遇什麼事」，後來才得知女友已經慘死哈瑪斯手下。