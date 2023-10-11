上百人橫屍！她衝診所救人「遭哈瑪斯射殺」　最後通話爆出槍聲

▲阿米特在家族群組表示，她聽見哈瑪斯戰士進入診所，並表示自己永遠都深愛家人，隨後遭到射殺。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

以色列7日遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲，加薩邊境城鎮貝里（Be'eri）已尋獲100多具遺體。其中，22歲醫護阿米特（Amit Man）一心想要救人，不惜冒著危險前往診所幫忙，卻被哈瑪斯戰士射殺，她與哥哥的最後通話，也在一陣槍聲後斷線。

《紐約時報》報導，7日清晨警報響起後，阿米特沒有躲在家中密室，而是前往任職診所幫忙，並把親眼看見的情況，透過訊息傳到家族群組，稱哈瑪斯「進入住家並且屠殺人們。他們在流血。」未料，她卻在幾小時後遭到射殺。

以色列記者印蒂亞（India Naftali）也在X（前稱推特）記錄此事。根據貼文內容，阿米特與死者及傷患待在診所裡，拿刀子躲了6個小時，聽著身旁的槍擊與爆炸聲，不斷詢問家人，以色列部隊及救援團隊到底在哪裡。

A shocking story. Israeli man writes:



"My amazing sister Amit, only 22 years old, was a paramedic at Kibbutz Bari. She engaged in saving lives and training paramedics.



She waited 6 hours!!! Eternity!!! In the clinic with the wounded and dead, she begged and asked that they… pic.twitter.com/RYXg317feu — India Naftali (@indianaftali) October 8, 2023

阿米特哥哥表示，「我向她保證，救援團隊就在路上了，她要堅強起來，一切很快就會結束了。」結果，妹妹傳訊息表示，「他們在這裡，他們在診所裡」、「不論如何，我愛你們。」

哥哥心急之下撥打電話，「她接起來，尖叫著說她雙腿中彈了，他們（哈瑪斯）殺了這裡的每個人，她是最後一個，他們正要抓她！我聽見槍聲，然後電話就斷了。」最終，阿米特在下午2時15分與家人失聯，再次尋獲已成冰冷遺體。

貝里距離加薩地區只有3英里（約4.8公里），阿米特的葬禮10日舉行時，爆炸聲仍在周遭迴盪，親友也因為擔心攻擊風險，縮短儀式流程。阿米特的姊姊哈維瓦（Haviva Izakson）說，「儘管她處於任何人所能想像的最大噩夢之中，她仍在照顧受傷的人。她本來可以待在公寓安全屋裡的。」