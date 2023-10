上百人橫屍！她衝診所救人「遭哈瑪斯射殺」　最後通話爆出槍聲

▲阿米特在家族群組表示,她聽見哈瑪斯戰士進入診所,並表示自己永遠都深愛家人,隨後遭到射殺。(圖/翻攝臉書)



記者吳美依/綜合報導

以色列7日遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)突襲,加薩邊境城鎮貝里(Be'eri)已尋獲100多具遺體。其中,22歲醫護阿米特(Amit Man)一心想要救人,不惜冒著危險前往診所幫忙,卻被哈瑪斯戰士射殺,她與哥哥的最後通話,也在一陣槍聲後斷線。

《紐約時報》報導,7日清晨警報響起後,阿米特沒有躲在家中密室,而是前往任職診所幫忙,並把親眼看見的情況,透過訊息傳到家族群組,稱哈瑪斯「進入住家並且屠殺人們。他們在流血。」未料,她卻在幾小時後遭到射殺。

以色列記者印蒂亞(India Naftali)也在X(前稱推特)記錄此事。根據貼文內容,阿米特與死者及傷患待在診所裡,拿刀子躲了6個小時,聽著身旁的槍擊與爆炸聲,不斷詢問家人,以色列部隊及救援團隊到底在哪裡。

A shocking story. Israeli man writes:



"My amazing sister Amit, only 22 years old, was a paramedic at Kibbutz Bari. She engaged in saving lives and training paramedics.



She waited 6 hours!!! Eternity!!! In the clinic with the wounded and dead, she begged and asked that they… pic.twitter.com/RYXg317feu