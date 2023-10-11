二寶媽緊抱3歲兒與男嬰　尖叫被哈瑪斯「拖出家中」綁架畫面曝光

▲女子與2名幼孩躲在家中被哈瑪斯綁架。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)攻擊以色列，網路上流傳一名媽媽與2名年幼孩子躲在家中時，被哈瑪斯成員發現強行拖出家中的畫面，只見她驚恐地把2名3歲與9個月大兒子緊緊抱在懷中，眼中充滿了恐懼，最後母子3人全被帶走，目前下落不明。

居住在加薩邊境的30歲女子希里(Shiri Silberman-Bibas)，7日家園遭哈瑪斯攻擊時，她原本與丈夫亞德尼(Yarden Bibas)、3歲兒子艾瑞爾(Ariel)與9個月大男嬰Kfir一起躲藏在家中安全室，後來一家人被哈瑪斯綁架失蹤。

親戚表示，當哈瑪斯成員入侵時，收到亞德尼的簡訊向他們表示，「我愛你們」，並得知武裝份子目前正在亞德尼家門外發射子彈。半小時後，亞德尼傳訊表示，「他們要進來了」，後來便再也沒有任何訊息。

▲一家人目前全都下落不明。（圖／翻攝自推特）

親戚後來發現，希里60多歲的父母親也跟著失蹤，擔心有可能也被綁架，後來網路上流傳希里緊抱著2名孩子，被哈瑪斯成員拖到家外的心碎畫面，影片中沒有看到亞德尼身影，令他們十分擔心，「我只希望他們現在都還活著，希望他們能和我們一起回家，這樣我就可以再次緊緊抱著他們」。

哈瑪斯7日對以色列發動突襲，綁架並帶走至少150名民眾，其中包含多名婦女、孩童與老人，以色列官員表示，預計已有900多人被哈瑪斯成員殺害。