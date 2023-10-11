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加薩遭報復空襲「整片焦黑」民宅清真寺毀了　最新衛星影像曝光

▲▼加薩10日衛星影像，建築物被毀。（圖／路透）

▲在以色列發動空襲之後，加薩地區民宅建築物遭毀壞。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯對以色列發動突襲，以色列展開報復性反擊。NBC新聞報導，依據美國民間企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）10日最新衛星影像，加薩地區住宅建築物與清真寺被摧毀燒焦。

衛星影像顯示，加薩當地遭遇空襲爆炸，不只民宅建築物被毀，就連Al Sousi清真寺、Al Gharbi清真寺也被炸爛。就在10日，巴勒斯坦表示，以色列空襲目標為加薩的希克拉旺（Sheikh Radwan）和納薩爾（Al Nasr）社區民宅。

▲▼ 加薩10日衛星影像，Al Gharbi清真寺被毀。（圖／路透）

▲▼ 上圖為被摧毀的Al Gharbi清真寺，下圖為Al Sousi清真寺。（圖／路透）

▲▼ 加薩10日衛星影像，Al Sousi清真寺被毀。（圖／路透）

加薩武裝份子7日發動海陸空突襲行動，闖入音樂節、城鎮與集體農場展開大屠殺，造成以色列至少1000喪命、2800人受傷，上百人被挾持為人質。以色列隨即宣布對被封鎖的加薩地區實施全面圍困，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）誓言展開強力報復，徹夜砲轟加薩地區。

另據巴勒斯坦衛生機構統計數據，在加薩與約旦河西岸，總計有920多人喪命，其中包括260名孩童，另外有超過4000人受傷。

自2007年以來，以色列對約200萬人居住的加薩地區實施海陸空封鎖，這對巴勒斯坦平民造成毀滅性影響。

▼加薩住著約200萬人。（圖／路透）

▲▼加薩10日衛星影像，建築物被毀。（圖／路透）

▲▼加薩10日衛星影像，建築物被毀。（圖／路透）

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