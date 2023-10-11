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哈瑪斯「抓走以色列男童」擄人畫面曝光　旁人懇求：別傷害他

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲以色列男童被武裝份子抓走。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）從以色列綁架約150人到加薩，在以色列南部尼爾奧茲（Nir Oz），一名年僅10多歲的男童被哈瑪斯武裝成員抓走，神情害怕，一旁的人懇求哈瑪斯不要傷害孩子。目前已知男童與他的父親、姊姊全被擄走，迄今仍失聯，音訊全無。

每日郵報報導，當時有多名武裝份子在尼爾奧茲街道走動，還有人騎著摩托車，道路旁邊就是一整排鐵絲圍欄。依據畫面，一名身材高大的哈瑪斯武裝份子伸手抓住只有10多歲的埃雷茲（Erez Kalderon）帶走，另名男子持槍走在旁邊，手上似乎還沾著鮮血。

影片顯示，當時有一名男子向武裝份子懇求著說，「不要傷害他們，這些人還年輕。」在埃雷茲被帶到加薩地區之前，影片中斷。

目前已知除了埃雷茲，他的父親奧弗爾（Offer）、16歲姊姊沙哈爾（Sahar）也被擄走。埃雷茲親友透露，他們3人7日上午8時30分左右曾經傳訊息告知哈瑪斯就在屋外，正躲著，「但從那之後，就再也沒有他們的消息。」

埃雷茲的21歲姊姊加雅卡爾德隆（Gaya Kalderon）住在以色列特拉維夫，「我生命中擁有的一切，我的家人都不見了，我被這些照片嚇壞，不敢相信自己的眼睛，這感覺就像一部永遠不會變成現實的恐怖電影，但這真的發生了。」

哈瑪斯7日突襲入侵以色列，以色列展開報復性空襲，雙方衝突迄今造成以色列至少1200人死亡、加薩有950人喪命。以色列表示，哈瑪斯與加薩地區其他激進組織扣押150多名士兵與平民當作人質。哈瑪斯則是威脅警告以色列，若未事先警告就空襲加薩居民，將會處決人質。

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