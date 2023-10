哈瑪斯「抓走以色列男童」擄人畫面曝光　旁人懇求：別傷害他

▲以色列男童被武裝份子抓走。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯(Hamas)從以色列綁架約150人到加薩,在以色列南部尼爾奧茲(Nir Oz),一名年僅10多歲的男童被哈瑪斯武裝成員抓走,神情害怕,一旁的人懇求哈瑪斯不要傷害孩子。目前已知男童與他的父親、姊姊全被擄走,迄今仍失聯,音訊全無。

每日郵報報導,當時有多名武裝份子在尼爾奧茲街道走動,還有人騎著摩托車,道路旁邊就是一整排鐵絲圍欄。依據畫面,一名身材高大的哈瑪斯武裝份子伸手抓住只有10多歲的埃雷茲(Erez Kalderon)帶走,另名男子持槍走在旁邊,手上似乎還沾著鮮血。

影片顯示,當時有一名男子向武裝份子懇求著說,「不要傷害他們,這些人還年輕。」在埃雷茲被帶到加薩地區之前,影片中斷。

目前已知除了埃雷茲,他的父親奧弗爾(Offer)、16歲姊姊沙哈爾(Sahar)也被擄走。埃雷茲親友透露,他們3人7日上午8時30分左右曾經傳訊息告知哈瑪斯就在屋外,正躲著,「但從那之後,就再也沒有他們的消息。」

This is Erez Kalderon, an Israeli boy. He is 12 years old.



Erez is missing, kidnapped by Hamas terrorists, after they invaded Kibbutz Nir Oz and set everything on fire.



Erez and his entire family are unaccounted for.



Please SHARE so the world knows and demands their return! pic.twitter.com/MeHCrePB5v