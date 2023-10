被長期家暴「強迫自殘」　23歲女痛苦死亡！恐怖男友被重判入獄

▲女子因為不堪長期遭男友虐待死亡。(圖/翻攝自推特)

記者李振慧/綜合報導

英國漢普郡26歲男子馬斯特頓(Marc Masterton)被控長期虐待23歲女友克蘿伊(Chloe Holland),除了不準對方和親友來往,還時常對她拳打腳踢,精神控制強迫她自殘,最後導致她痛苦身亡,近來被當局重判入獄。

當地法院審理案件時發現,26歲男子馬斯特頓被控2022年1月至2023年2月間,長期對23歲女子克蘿伊造成身心上的虐待,使得對方最後承受不了,於今年2月上吊,後來在醫院中被宣告身亡。

Marc Masterton, 26, has been jailed for a horrific campaign of domestic abuse where he routinely controlled a woman's appearance, assaulted her, isolated her from friends/family, and shockingly told her to take her own life.



Full details here >>> https://t.co/6aoPaAy0Br pic.twitter.com/yd93CvftHY