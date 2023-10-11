被長期家暴「強迫自殘」　23歲女痛苦死亡！恐怖男友被重判入獄

▲女子因為不堪長期遭男友虐待死亡。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

英國漢普郡26歲男子馬斯特頓(Marc Masterton)被控長期虐待23歲女友克蘿伊(Chloe Holland)，除了不準對方和親友來往，還時常對她拳打腳踢，精神控制強迫她自殘，最後導致她痛苦身亡，近來被當局重判入獄。

當地法院審理案件時發現，26歲男子馬斯特頓被控2022年1月至2023年2月間，長期對23歲女子克蘿伊造成身心上的虐待，使得對方最後承受不了，於今年2月上吊，後來在醫院中被宣告身亡。

Marc Masterton, 26, has been jailed for a horrific campaign of domestic abuse where he routinely controlled a woman's appearance, assaulted her, isolated her from friends/family, and shockingly told her to take her own life.



Full details here >>> https://t.co/6aoPaAy0Br pic.twitter.com/yd93CvftHY — Hampshire Police (@HantsPolice) October 10, 2023

根據法庭資料，馬斯特頓時常在克蘿伊家中、飯店，甚至是公共交通工具上毆打她，平時嚴格控制受害者穿著，追蹤手機隨時查看定位，且不準和親友聯繫，讓受害者難以擺脫他的虐待與控制。

就在克蘿伊身亡2天前，馬斯特頓還強迫克蘿伊和他一起偷車，再把偷來的車撞壞，又強迫克蘿伊盜刷在車內發現的信用卡，為克蘿伊精神上帶來極大的痛苦，最後才會尋死，殘酷案件讓調查員表示，「這是我碰過最令人震驚，也是最令人心碎的家暴案件」。

法院最後重判馬斯特頓入獄45個月。死者家屬則在GoFundMe網站發起募款表示，「克蘿伊的死，對每個人都帶來巨大的打擊」，希望藉由她的故事能讓大眾更重視家暴案件。

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