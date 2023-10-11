震懾哈瑪斯！航母戰鬥群福特號「抵地中海東部」　美研擬再派一航母

▲美國航母戰鬥群福特號已經抵達地中海東岸。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯針對以色列發動突襲，導致以色列超過1200人死亡。為阻止地區情勢進一步惡化，美國派遣福特號航空母艦戰鬥群前往地中海，美國拜登政府宣布，福特號已經抵達地中海東部，阻止促使以色列和哈馬斯之間衝突升級的任何企圖，未來還可能加派航母艾森豪威爾號。

根據美媒《國會山報》（THE HILL），美國拜登政府於當地時間10日宣布，福特號航空母艦戰鬥群已經抵達地中海東部，當中還包括美國空軍F-15、F-16、A-10戰鬥機等8支攻擊和支援中隊，以及提康德羅加級導彈神盾巡洋戰艦「諾曼第號」、神盾驅逐艦湯馬斯哈德納號、拉梅奇號（USS Ramage）、卡尼號和羅斯福號。

美國中央司令部司令庫里拉（Michael “Erik” Kurilla）上將透過聲明警告，「如果任何敵對以色列的行為是圖利用這種情況，則這些強大的部隊抵達該地區（地中海東岸），將形成一個強烈的震懾信號。」

美國國防部長奧斯汀曾於8日首先透露，美國航母戰鬥群福特號已經駛向以色列，以因應哈馬斯針對以色列的重大武裝襲擊。

美媒《POLITICO》政客也於9日透露，原定從美國維吉尼亞州諾福克（Norfolk）出發的美國航空母艦艾森豪威爾號，可能將在地中海東岸與福特號會合。

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）於10日表示，將美國航空母艦和戰機部署至地中海東岸，也是為了震懾其他國家或組織介入此次以巴衝突，「讓我重申一點，我們移動航母並非針對哈瑪斯，我們調動航母是為了向可能尋求擴大這場戰爭的其他國家或非國家的組織發出明確的震懾訊號。」

蘇利文補充，表示是總統拜登下令制定這項應急計畫，「總統（拜登）還要求我們制定應急計畫，以求應對任何衝突可能升級的情況，我們現在正深入參與這項計畫，和盟友與合作夥伴就未來幾天可能出現的潛在情況進行磋商。」

另外，美國其他政府官員則擔憂，黎巴嫩組織真主黨可能做出「錯誤的決定」，選擇在這場衝突中開闢第二條戰線。