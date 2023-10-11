FTX倒閉百萬人損失80億美元！創辦人遭控13項罪名　恐吃115年牢飯

▲FTX交易所創辦人弗瑞德6月15日離開紐約曼哈頓聯邦法院。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國FTX加密貨幣交易所曾經是全球第二大的交易平台，然而卻於去年11月宣告破產倒閉，導致全球超過百萬名客戶受害，損失金額高達80億美元（約新台幣2483億元），創辦人兼執行長弗瑞德（Sam Bankman-Fried，簡稱SBF）被美國司法部刑事指控13項罪行，潛逃海外後不久前被引渡返美，她的前女友日前倒戈，希望換取較輕的判刑。

美國司法部指控的13項罪行一旦全數成立，最高恐面臨115年的刑期。

根據《BBC》報導，儘管弗瑞德遭到逮捕後一度獲准保釋候查，但卻因為疑似涉嫌干擾證人、違反保釋條件，今年8月起入獄。弗瑞德的前女友艾里森（Caroline Ellison）同樣被指控詐欺、洗錢，她在審判中倒戈，指稱前老闆弗瑞德「教唆」她拿客戶的錢來償還弗瑞德的高風險貸款；她還透露，弗瑞德所建立的系統導致客戶80億美元被盜。

艾里森從2021年起擔任Alameda Research基金的執行長，為此案件的關鍵人物之一，擁有無上權限的她涉嫌非法移轉、盜取FTX交易所客戶的資產，去年12月她承認向投資者撒謊的指控，並在法庭上坦承「我知道這是錯的」，同時向法庭透露，Alameda Research最終從FTX交易所客戶拿走140億美元（約新台幣4345億元）。

▲艾里森於當地時間10日前往紐約曼哈頓法院作證。（圖／達志影像／美聯社）

艾里森補充，Alameda Research基金會能夠償還交易所部分款項，「是他（弗瑞德）建立這些系統，讓Alameda能夠拿錢，也是他指示我們拿客戶的錢來償還貸款」。

艾里森在法庭上表示，她曾多次就公司財務狀況與弗瑞德磋商，並答應她的要求進行分析，結果卻顯示公司由於承擔了隨時可能需要償還的貸款而面臨麻煩風險；她也透露，弗瑞德曾指示她向FTX交易所高階主管提供貸款，「任何重大決定，我總是徵求弗瑞德的意見，他指示我犯下這些罪行。」

檢察官指控，弗瑞德竊取80億美元的客戶資金，並利用這些竊取來的資金洗錢、購買房產、進行政治捐獻而違反聯邦競選財務法，並為加密貨幣交易公司Alameda Research提供資金，13項罪名的指控一旦全數成立，恐面臨最高115年的刑期。