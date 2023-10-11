美公民14死！拜登批哈瑪斯像ISIS　布林肯赴以色列表達支持

▲美國總統拜登10日在白宮就以巴情勢發表演講。（圖／路透社）



實習記者任庭儀／編譯

以巴情勢持續升溫，許多外國人也無辜喪生，其中包含14名美國公民。美國總統拜登10日嚴正表示，哈瑪斯的襲擊是純粹的邪惡行為，讓人想起當初的伊斯蘭國（ISIS）。另外，國務卿布林肯（Antony Blinken）近日將出訪以色列以示聲援。

綜合《路透社》、《衛報》報導，拜登10日在白宮發表最新演講指出，至少14名美國人在巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的襲擊中喪生，還有超過20人下落不明，其中有些人恐遭俘虜扣為人質。他稱哈瑪斯的攻擊是純粹的邪惡行為，就像當初伊斯蘭國的嚴重暴行，「父母被屠殺，他們用自己的身體保護自己的孩子，嬰兒被殺害的報導令人作嘔......婦女被強姦、毆打，被當作戰利品示威遊行。這是恐怖主義。」

拜登重申，國際皆認可巴勒斯坦人民合理的請願，「但是不要搞錯，哈瑪斯不等於巴勒斯坦人的尊嚴和自決權，它除了給巴勒斯坦人帶來更多恐慌和殺戮之外，沒有給他們帶來任何好處。」

拜登也宣布，美國致力於支持其盟友，為增強美國在該地區的軍事力量，已調動航空母艦戰鬥群和戰鬥機，還將緊急提供額外的軍事援助給以色列，以補充以國「鐵穹」（Iron Dome）飛彈防禦系統。即使在眾議院議長職位空缺的情況下，也會要求美國國會針對此事採取「緊急行動」（urgent action）。

拜登還派遣國務卿布林肯於11日前往以色列，表達對以國的聲援與支持，將直接與其政府高級官員會面，就當地局勢探討美國後續能提供的協助，幫助以色列重新控制邊境、營救人質並阻擋哈瑪斯的軍事行動。