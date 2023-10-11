以南遭「屠村」200平民慘死！40嬰幼兒遭斬首　街頭成大型太平間

'About 40 babies were taken out on gurneys... Cribs overturned, strollers left behind, doors left wide open'



Our correspondent @Nicole_Zedek continues to survey the horror scenes left behind in Kibbutz Kfar Aza where Hamas invaded and murdered dozens of Israelis in their homes pic.twitter.com/ZZCwDGkV8z — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 10, 2023

記者葉睿涵／編譯

以色列媒體i24 News日前跟隨以色列國防軍，進入卡法阿扎（Kfar Aza）探查當地被哈瑪斯猛烈襲擊後的慘況，不料記者齊戴克（Nicole Zedek）不僅在社區內發現至少200具以色列人的遺體，更尋獲約40名嬰幼兒的殘骸，更令人震驚的是，有部分被害兒童是因被斬首而死，場面慘不忍睹。

距離加薩走廊僅3公里的卡法阿扎，是以色列南部受哈瑪斯打擊最嚴重的地區之一，整個社區幾乎被屠村。齊戴克10日獲准進入相關區域時，發現當地空氣中瀰漫著死亡的惡臭，來不及處理的屍體遍布滿地，現場甚至還殘留了哈瑪斯故意布下的未爆彈和誘殺陷阱，讓以色列的清理工作窒礙難行。

▲▼以南卡法阿扎被屠村，至少有200平民慘死 。（圖／達志影像／美聯社）

現場的以色列士兵告訴齊戴克，人們難以想像哈瑪斯的行為有多殘忍，「這裡數日前還是個歡樂的村莊，現在卻被哈瑪斯用推土機夷成平地，街道還成了這些居民的太平間。不少遇難的男女都是平民，他們有的在餐桌、花園被射殺，有的則是全家一起在床上被血洗，不少家庭甚至慘遭滅門」。

一名以色列國防軍的指揮官也透露，他們在當地發現了至少200具以色列人的遺體，受害者中有約40人為嬰幼兒，其中有不少兒童甚至慘被斬首。以色列國防軍少將韋魯夫（Itai Vernv）告訴媒體，「這根本不是戰爭，這是恐怖襲擊，這是一場屠殺。我從軍已經有40個年頭了，但我從來沒見過這樣的事。」