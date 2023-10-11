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104歲超人嬤挑戰雙人跳傘！　剛破世界紀錄「睡夢中過世」

▲▼住在美國芝加哥的104歲人瑞奶奶霍芙娜 （Dorothy Hoffner）在伊利諾州沃他華（Ottawa）的芝加哥跳傘中心成為世界上最高齡的跳傘者。（圖／路透）

▲霍芙娜 10月1日才剛剛在芝加哥跳傘中心完成高難度的雙人跳傘。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國104歲阿嬤霍芙娜（Dorothy Hoffner）10月1日才剛完成高難度的高空雙人跳傘挑戰，刷新世界最高齡跳傘者紀錄，但最近卻有消息指出，這名「超人阿嬤」8日晚間已在睡夢中過世。

據美聯社報導，霍芙娜的密友柯南特（Joe Conant）透露，霍芙娜居住的養護所護工，在當地9日上午發現霍芙娜已去世，猜測這名原本將在12月迎來105歲生日的人瑞，是前一晚在睡夢中過世的。

柯南特表示，霍芙娜是一名精力充沛、思維敏捷的老奶奶，「她像個超人一樣，永遠都不會疲倦，持續朝著目標勇往直前。她甚至不會在下午小睡」。

霍芙娜才剛在10月1日成功挑戰高空雙人跳傘。她在教練的帶領下，從1萬3500英尺（約4100公尺）高的飛機一躍而下，並於7分鐘後在眾人的掌聲與歡呼聲中安全著陸，不僅刷新世界最高齡跳傘者的紀錄，且正在申請金氏世界紀錄認證。

跳完傘後，霍芙娜表示，跳傘的過程讓她感覺很美妙，並打算在未來轉向其他挑戰，「我接下來可能會想坐熱氣球，我從來沒坐過那個。對我來說，年齡只是一個數字，什麼也阻擋不了我」。

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