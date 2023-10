104歲超人嬤挑戰雙人跳傘！　剛破世界紀錄「睡夢中過世」

▲霍芙娜 10月1日才剛剛在芝加哥跳傘中心完成高難度的雙人跳傘。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

美國104歲阿嬤霍芙娜(Dorothy Hoffner)10月1日才剛完成高難度的高空雙人跳傘挑戰,刷新世界最高齡跳傘者紀錄,但最近卻有消息指出,這名「超人阿嬤」8日晚間已在睡夢中過世。

據美聯社報導,霍芙娜的密友柯南特(Joe Conant)透露,霍芙娜居住的養護所護工,在當地9日上午發現霍芙娜已去世,猜測這名原本將在12月迎來105歲生日的人瑞,是前一晚在睡夢中過世的。

柯南特表示,霍芙娜是一名精力充沛、思維敏捷的老奶奶,「她像個超人一樣,永遠都不會疲倦,持續朝著目標勇往直前。她甚至不會在下午小睡」。

Dorothy Hoffner, 104, just became the oldest skydiver ever. Here’s the interview she gave right after she landed.



“Age is just a number.” pic.twitter.com/6QBwhUrsu9