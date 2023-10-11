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50年來首次！日本11家銀行無法轉帳　民眾領不到薪水崩潰

▲▼ 日本東京街頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本11家銀行無法轉帳，民眾「領嘸薪水」。（圖／翻攝自維基百科）

文／CTWANT

在10日當天，日本銀行圈發生罕見的意外事故，三菱UFJ銀行、利息銀行等11家金融機構出現了無法向其他銀行進行轉帳的問題，截止至10日晚間故障尚未修復。而這起意外也造成公司無法正常發薪，民眾無錢可用的混亂局面。

根據日媒體報導指出，10日當天，日本各地銀行出現了罕見的故障意外，銀行系統發生問題，結果導致無法轉帳，但不少民眾卻看到銀行門口貼著「暫停轉帳」的情況。大型銀行「三菱UFJ銀行」和「利息銀行」等11家銀行的ATM和網上銀行也都出現轉帳問題，目前仍未完全恢復。

但也由於10日是日本的發薪日，不少公司行號因為這起意外事故，導致無法正常發放薪水給員工，這也導致許多民眾突然無錢可用，一些急於繳交生活費用、房租的民眾，也被這起意外打亂生活。一名50歲的企業老闆也表示，自己有10筆款項準備付款，總計約有200萬日幣，但卻因為這起意外導致費用無法轉帳「這樣不是破壞我的信譽嗎？」

帝京大學經濟學部的宿輪純一教授解釋，日本銀行間主要是仰賴「全銀協」的系統處理轉帳，這次之所以造成這起意外，有可能是在先前三天連假期間中繼電腦切換作業發生故障，所以才導致整個全銀系統停擺無法轉帳。

全銀系統的相關人士也表示，這次的意外是自系統於1973年營運起，50年來首次發生如此事故。報導中也提到，全銀協已經於事發當下就進行處理，目前也透過其他系統來進行轉帳，但整個全銀系統是否能在11日恢復正常，目前尚不得知。

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