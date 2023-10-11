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英雄！以色列女兵「領軍擊殺25名哈瑪斯戰士」　成功守住邊境農莊

▲▼25歲以色列女兵莉柏曼（Inbar Lieberman）擊殺多名恐怖份子而被讚為英雄。（圖／翻攝自Facebook／Inbal Liberman）

▲以色列安全協調員莉柏曼（Inbal Liberman）領軍擊殺多名哈瑪斯戰士。（圖／翻攝自Facebook／Inbal Liberman，下同。）

記者吳美依／綜合報導

以色列7日遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）大規模突襲，加薩邊境的25歲安全協調員莉柏曼（Inbar Lieberman）迅速採取行動，向團隊成員發放槍枝，領軍擊殺25名哈瑪斯戰士，光是她一人就取走5名敵人性命，因此被當地媒體與民眾封為英雄。

去年12月，莉柏曼接任集體農莊「尼爾阿姆」（Nir Am）的安全協調員，這裡距離南部邊境僅幾步之遙，不時遭受來自加薩走廊的火箭彈攻擊。7日清晨，她聽見爆炸聲後，立刻意識到情況與平常有所不同，果斷打開軍械庫，向12人安全團隊發放槍枝，並在各戰略位置進行部署，甚至設下埋伏，讓哈瑪斯戰士措手不及，成功扭轉局勢。

▲▼25歲以色列女兵莉柏曼（Inbar Lieberman）擊殺多名恐怖份子而被讚為英雄。（圖／翻攝自Facebook／Inbal Liberman）

以色列媒體Walla報導，在約4小時的激戰過程中，莉柏曼一人擊斃5名哈瑪斯戰士，其他成員至少擊斃敵方20人。附近集體農莊被突襲後，都承受慘重傷亡，唯有尼爾阿姆安然無恙。

當地文化協調員帕茲（Ilit Paz）向《今日以色列報》表示，她的丈夫正是安全團隊成員之一，「他們聽到槍聲後，自行聯繫了其他成員與莉柏曼」，儘管被告知要繼續待命，但「莉柏曼決定不再等待，並且投入任務。事實上，他們提早這麼做，避免了數十人的傷亡。」

根據以色列媒體Maariv，社群媒體湧現讚賞貼文，不少網友認為，莉柏曼值得獲頒以色列獎（Israel Prize），甚至因為這次的英雄事蹟被載入史書。

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關鍵字：

以色列巴勒斯坦哈瑪斯加薩集體農莊

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