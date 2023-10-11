哈瑪斯在門外！12歲小妹低聲泣「媽咪救我」　母聽最後訊息淚崩

'Mummy, help me' 由 Daily Mail 發佈於 2023年10月10日 星期二

記者吳美依／綜合報導

以色列7日遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）大規模突襲，加薩邊境12歲女童諾亞（Noya）正好在祖母家過夜，她發現陌生人在門外活動，傳語音訊息給母親，一邊啜泣一邊低聲說「媽咪，我好害怕。房子裡有人，救救我。」此後祖孫倆杳無音訊。

《太陽報》報導，諾亞被診斷出高功能自閉症，被親友形容為甜美可愛的女孩，她6日晚間前往以色列南部集體農莊「尼爾奧茲」（Nir Oz），與80歲祖母作伴過夜，未料7日清晨遭逢恐怖攻擊。儘管祖孫倆躲進密室避難，之後卻下落不明，也不在當地發現的20多具遺體中，很可能被哈瑪斯挾持。

諾亞母親加莉特（Galit Dan）把女兒載到外婆家後，返回位於集體農莊「基布茲基蘇菲姆」（Kibbutz Kissufim）的住家。隔日清晨衝突爆發，她與諾亞繼父伊蘭（Inon Ilan）及9歲小女兒躲進家中密室，透過訊息聯繫5英里（約8公里）外的老母親和大女兒，卻沒辦法拯救孩子。

Israeli woman fears for missing daughter and mother – DW – 10/09/2023 https://t.co/LpCeGbI4GR — Raziel (@benavu54) October 10, 2023

加莉特等人則在家避難22小時後獲救，目前已經疏散至飯店。她強忍眼淚向《太陽報》、《德國之聲》等外媒表示，「這種痛苦難以形容」，「我們現在最大的希望就是她們被綁架了，並且能以某種方式活下來。我非常希望看見我美麗的女兒回家。我懇求所有有權人士盡其所能。我正在經歷每個家長的惡夢。」

加莉特的丈夫伊蘭回憶，7日清晨「我們聽到槍聲與爆炸聲，還可以聽見哈瑪斯士兵用阿拉伯語喊著『屠殺猶太人』。我們沒有人說話，在斷電時處於完全的黑暗之中。然後他們進來屋裡，並且試圖打開我們房間的門，但是進不來。」

伊蘭表示，80歲的丈母娘身體脆弱，12歲的繼女也需要照顧，他只希望祖孫倆仍在一起，「他們對無辜無助的人們這樣做，是想達成什麼目的？當我們如此無能為力、身邊都是試圖殺害我們的人時，聽到她求救的最後語音訊息，真的令人心碎。」