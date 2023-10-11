美軍共諜案華裔士官認罪　洩露演習計畫等軍事機密給中國

▲美中關係持續緊張。（示意圖／路透）



文／中央社記者林宏翰洛杉磯10日專電

美國司法部新聞稿指出，美國海軍華裔士官趙文恆（Wenheng Zhao，音譯）認罪，坦承接受賄賂，提供資訊給中國情報人員。

根據新聞稿，26歲的趙文恆，來自加州蒙特瑞公園市（Monterey Park），曾通過安全背景調查，服役於洛杉磯北方的文杜拉郡（Ventura County）海軍基地。蒙特瑞公園市為洛杉磯地區華人聚居的城鎮。

根據司法部新聞稿，趙文恆承認自2021年8月到2023年5月期間，從中國情報人員手中收受14次匯款，總額1萬4866美元（約新台幣47萬8700元）。他祕密收集並回報美國海軍不對外公開的敏感資訊，包括資安、訓練、演習及重要設施的情報。

趙文恆外洩的情報包括，關於太平洋區域一項大規模海上演習計畫、任務指令以及位於日本沖繩「地面/空中任務導向雷達系統」的電路圖和設計圖。

他坦承使用加密且複雜的方式傳送資料，並銷毀證據以隱瞞他與中方情報人員的關係。

司法部國家安全部門助理部長歐森（Matthew Olsen）聲明表示：「中華人民共和國情報部門積極鎖定那些通過安全調查的美國軍方人員，試圖利用金錢引誘他們提供敏感的政府資訊。」

歐森表示：「當共犯與他聯繫的時候，被告沒有向海軍報告，選擇了貪婪而非保護美國的國家安全。現在他為自己的犯行付出代價。對於那些將個人利益置於愛國責任之上的人，請知道我們將全力追查並將你繩之以法。」

趙文恆8月3日被捕以來，一直收押在監獄中。他向美國聯邦法院地方法官克勞斯納（R. Gary Klausner）認罪之後，法院將在明年1月8日開庭宣判。司法部新聞稿指出，他面臨最高20年的刑期，包括共謀罪5年、收賄罪15年。