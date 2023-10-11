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華爾街日報：以色列備戰方向錯誤　讓哈瑪斯有機可乘

▲▼ 以色列士兵。（圖／路透）

▲專家分析，以色列國防備戰方向錯誤，才讓哈瑪斯有機可乘。圖為以色列士兵。（圖／路透，下同。）

文／中央社特拉維夫9日綜合外電報導

以色列7日遭到巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲，釀成慘重傷亡。專家分析，正因近年以色列國防發展偏重高科技領域，卻疏於防範傳統地面攻擊，因此讓哈瑪斯有機可乘。

「華爾街日報」（WSJ）報導，儘管以色列耗時3年沿加薩走廊（Gaza Strip）打造長達64公里、配備最先進雷達和感測器的安全屏障，以防範巴勒斯坦人入侵，但7日哈瑪斯（Hamas）利用推土機和其他基本工具，就成功突破超過6公尺高的邊界牆，大批武裝分子隨即搭乘皮卡車或步行進入以色列境內，發動正面攻擊。

這是自1973年埃及與敘利亞發動「贖罪日戰爭」（Yom Kippur War）以來，以色列軍隊面臨的最大攻擊。

這凸顯出以色列軍方重點發展網路能力、情報收集和先進武器，並專注打擊恐怖攻擊策略的侷限性。科技成分相對低的地面攻擊顯然將以國武裝部隊殺了個措手不及。

現在，以軍正為加薩走廊的大規模行動預做準備。在那裡，以國只能更加依賴傳統步兵和砲兵，甚至可能需要進行巷戰和城市戰。

▲▼以色列、巴勒斯坦哈瑪斯衝突，以巴衝突。（圖／路透社）

以色列國際反恐研究所（International Institute for Counter-Terrorism）研究員耶格（Avi Jager）表示，以軍「一直在為錯誤的戰爭預做準備」。

耶格指出，以國領導階層認為，未來的主要安全威脅不再來自與阿拉伯國家過去開戰時的那種地面攻擊，而是火箭和哈瑪斯或黎巴嫩真主黨（Hezbollah）這類非國家行為者造成的非傳統威脅。

因此，以色列軍方大力發展情報、網路和防禦能力，以應對真主黨、哈瑪斯以及伊朗不斷擴張的飛彈武器庫威脅。以國在2011年部署針對短程飛彈的「鐵穹」（Iron Dome）飛彈防禦系統，同時也持續開發其他系統，以應對遠程飛彈。

直到7日，以色列官員都還普遍相信，只要推動促進加薩經濟的政策，哈瑪斯領導人就無意展開如今這種跨境攻擊。

耶格的研究發現，以軍還自2015年開始制定改革計畫，裁減作戰部隊和預備役人員。根據計畫，士官人數將削減10%至4萬人，男性義務役期限也縮短4個月至32個月。

7日的突襲也顯示哈瑪斯已非昔日吳下阿蒙。當天的攻勢還動用了飛彈、海軍艦艇、無人機，武裝戰士最遠深入以色列境內數十公里的歐發金（Ofakim）。

以軍高科技化的同時，在敘利亞內戰中擁有10年實戰經驗的哈瑪斯和真主黨也變得更像正規軍隊，而非亂無章法的叛亂分子。控制加薩走廊10多年的哈瑪斯設立了許多密集的地下基地，作為指揮和控制中心，他們發射火箭也更加精準。

▲▼ 以色列士兵。（圖／路透）

除此之外，軍事分析人士指出，近期以國情報部門針對潛在戰爭的警告主要集中在該國北部地區，來自哈瑪斯的黎巴嫩盟友真主黨。

近來，在哈瑪斯煽動下，約旦河西岸暴力事件激增。據以色列媒體報導，今年6月，以軍擴大西岸的地面營數量，在18個月內從大約13個增加到25個，相當於增派數千名地面部隊。

華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）執行長杜博維茨（Mark Dubowitz）說，現在看來，約旦河西岸暴力事件激增是精心策劃的舉動，目的是分散外界對加薩計畫的注意力。

「在以色列國防軍（IDF）的計畫中，1000多名哈瑪斯戰士滲透入境並對南部地區發動突襲的情況，確實不是他們必須應對的優先要務。」

早在2014年，哈瑪斯也曾透過在邊界牆下挖掘連通地道網路的方式，從加薩向以國領土發動攻擊，讓以軍大為震驚。此後以軍在加薩發動地面行動摧毀地下隧道，雙方爆發長達50天的衝突。

作為回應，以色列軍方再度求助科技，開始研發稱為「阻礙」（Obstacle）的地道偵測系統，並打造今天所見的邊界牆。

前以色列與巴勒斯坦和平談判代表、美國/中東和平計畫主席李威（Daniel Levy）表示：「儘管以色列擁有先進高科技、武器裝備、間諜軟體和世界知名的情報機構，但還是在戰略上吃了悶虧。以國沒能保護人民的安全，這將是個難以平復的傷害。」

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