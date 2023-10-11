全面進攻加薩！以色列防長「解除所有作戰限制」　戰鬥恐長達數月

▲加薩市遭以色列空襲。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）10日表示，他已經鬆綁所有作戰限制，讓以色列部隊開始對加薩走廊展開「全面進攻」，並提及戰鬥長達數月的可能性。一名埃及官員也向《以色列時報》透露，以色列似乎正在準備長達數月的地面行動。

葛朗特在加薩邊境向部隊發表演說，「我已經解除所有限制，我們已經對於這個地區（重新獲得）控制，而我們即將進行全面進攻。」他稱，哈瑪斯將後悔這一刻，「無論誰來斬首或謀殺婦女及（納粹）大屠殺倖存者，我們將竭盡全力殲滅他們，毫不妥協。」

葛朗特也提到戰鬥為期數月的可能性，「我們會在幾個月後回到這裡、回到貝里（Be'eri），而情況將有不同。我們將重新安置集體莊園。」

▲以色列士兵。（圖／路透）

以色列國防軍（IDF）最高發言人哈加里少將（Daniel Hagari）稍後指出，軍隊的首要任務就是「消滅哈瑪斯高級官員」，「給予部隊的指示是明確的。找到恐怖份子並消滅他們。我們正在邊境建立強大的防衛。」

一名埃及官員10日向《以色列時報》表示，以色列已經通知開羅當局，稱該國正準備在加薩進行長達數月的地面行動。他說，以色列迄今拒絕埃及調解或緩和局勢的努力，表明該國想在考慮停火之前，給哈瑪斯致命一擊。

美媒Axios引述3名美國與以色列消息人士說法報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）9日向美國總統拜登表示，以色列別無選擇，只能對加薩地區的哈瑪斯發起地面行動，「我們現在不能談判。我們必須恢復威懾。」而拜登沒有試圖改變對方的想法。