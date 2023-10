▲阿富汗發生規模6.3地震。(圖/翻攝自USGS)

記者詹雅婷/綜合報導

阿富汗西部11日發生規模6.3地震,依據德國地球科學研究中心(GFZ)最新數據,地震震源深度為10公里。

另據歐洲與地中海地震中心(EMSC)網站,這起地震震央距離城市赫拉特(Herāt)約35公里。許多人通報地震震感相當強烈。

#Earthquake (#زلزله) M6.3 occurred 31 km NW of #Herāt (#Afghanistan) 7 min ago (local time 05:11:59). More info at:

https://t.co/bvL9EDQjKG

https://t.co/qDb6ZITnL3

https://t.co/lL7Qvrwkf9 pic.twitter.com/hFj5mM2tUf