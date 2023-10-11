媽媽每個月來要錢繳家用　他失業後才知「用心良苦真相」超感動

▲男子曾抱怨媽媽每個月要錢，沒想到失業才知道媽媽都在幫他存錢。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

一名馬來西亞網友透露自己的媽媽，每個月要他繳300令吉（約台幣2040元）家用，讓本就薪水不高的他每個月都過得很拮据，甚至多次想拒絕繳交家用的念頭，沒想到不久前失業才發現，多年來媽媽幫他把錢都存下來，如今就可以使用，原來都是用心良苦。

一名網友在推特分享，「媽媽每個月都逼他繳300令吉當家用，但他表示家裡東西本來就是他出錢購買，因此根本不知道媽媽幹嘛要錢，甚至常常在經濟拮据都很不想給家用」，也讓他怨嘆母親，硬要跟他拿錢。

直到近期他失業了，他的媽媽就交給他一張銀行卡，原來是媽媽把每個月錢都存了下來，未雨綢繆後裡面有7800令吉（約台幣5.3萬元），讓他向媽媽道歉原來每個月跟他拿家用是在存錢，也讓他在失業這段時間沒有後顧之憂，感動地感謝媽媽。

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