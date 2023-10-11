哈瑪斯幕後操盤手曝！四肢剩一條手臂　「九命怪貓」以國暗殺5次

▲加薩市遭以色列空襲。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）突襲以色列，造成這場衝突的哈瑪斯幕後操盤人物就是軍事領袖戴夫（Mohammed Deif）。根據了解，他是以色列頭號通緝犯，但容貌除了家人跟少數成員外，沒人知道。甚至以色列派人暗殺超過5次都失敗，但也因此戴夫受到許多傷害，四肢只剩一隻手臂。

綜合《中東日報》（Asharq Al-Awsat）、印度《商業旗幟報》（Business Standard）、英國《每日郵報》報導，策畫攻擊的哈瑪斯軍事領袖戴夫（Mohammed Deif）目前58歲，是以色列頭號通緝犯。目前外流的戴夫照片只有3張，目前已經有30年沒有公開露面過。

▲哈瑪斯軍事領袖戴夫（Mohammed Deif）。（圖／翻攝X／@DeshiProfessor_）

戴夫出生於加薩走廊南部甘尤尼斯（Khan Younis）附近難民營，1987年底加入哈瑪斯運動，期間多次襲擊以色列被提拔，甚至被以色列列為通緝犯，多次發動暗殺行動，但都失敗告終。

2002年戴夫座車遇襲，據稱失去一隻眼睛；2006年、2014都遭到空襲，以色列情報單位認為戴夫已經失去一隻眼睛，四肢也剩一隻手臂，目前靠輪椅行動。但哈瑪斯都沒回應，在巴勒斯坦甚至被稱作是「九命怪貓」。