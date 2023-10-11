拜登宣布：提供以色列額外軍援　加強鐵穹防禦系統

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透社）



記者葉國吏／綜合報導

美國總統拜登星期三（10月10日）下午在白宮發表講話，再次譴責哈馬斯上週末對以色列發動恐怖襲擊，同時表示美國與以色列站一起，承諾將提供以色列更多彈藥等軍事援助。

根據外媒報導，拜登表示，美國將會增加對以色列的額外軍事援助，包括彈藥跟攔截器等額外軍事援助，幫助以色列加強鐵穹防禦系統。

拜登透露，美國軍援正在前往以色列的路上，未來幾天還會有更多援助，確保以色列的和平，美國將隨時準備根據以色列需要提供更多軍事資源。